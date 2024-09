- Il ponte è attualmente sottoposto a ispezione, con il traffico vietato.

A partire da oggi, il ponte di Rügen è chiuso al traffico. Tra le 9 del mattino e le 3 del pomeriggio, i conducenti diretti verso o provenienti dall'isola devono utilizzare la parallela diga di Rügen.

Stando ai resoconti dell'Autorità per la Costruzione delle Strade, è in corso una obbligatoria ispezione di sei anni per tutti i ponti tedeschi, che include il ponte di Rügen. Durante questo processo, verrà utilizzato un camion specializzato in grado di sollevare una piattaforma lunga 12 metri direttamente sotto il ponte dalla carreggiata. Inoltre, l'Autorità ha menzionato che le vecchie telecamere e la tecnologia di rete saranno sostituite sul ponte di Rügen.

In linea con la chiusura del ponte, i lavori di manutenzione e riparazione sulla B96 a Rügen saranno effettuati fino a Samtens. I conducenti possono optare per la parallela L296 come alternativa. Analogamente, i lavori di manutenzione saranno effettuati sul tratto della B96 da Samtens al rondò di Bergen il prossimo martedì e mercoledì, con gli stessi orari di apertura, dalle 9 alle 15.

A causa dell'ispezione del ponte, i lavori di costruzione sul ponte di Rügen verranno effettuati, portando alla sua chiusura temporanea. Durante questo periodo, si consiglia ai conducenti di utilizzare la diga di Rügen come itinerario alternativo per accedere o lasciare l'isola.

