- Il pollice verde deliziato mantiene la soddisfazione nel mezzo dell'invasione di gelo e lumache del 2024

Limaci, gelate e pioggia non hanno frenato la stagione del 2024 per i giardinieri a piccola scala nella Turingia. Secondo Bernd Reinboth, il consulente di stato presso l'Associazione statale dei Giardinieri della Turingia, è stato un anno di giardinaggio normale, né eccezionale né disastroso. Gli ortaggi hanno particolarmente prosperato grazie al clima umido di maggio. Il raccolto di cetrioli, zucchine, pomodori e patate è stato piuttosto soddisfacente.

Le gelate tardive hanno causato danni

although the vegetation was already well-established by March, the frost in April has caused significant damage to certain crops. Reinboth ha dichiarato: "abbiamo avuto una perdita totale dei ciliegi. È la stessa storia per le mele e le prugne". Anche i fragole hanno sofferto a causa delle gelate tardive. Molte varietà di ortaggi vengono solitamente piantate all'aperto a maggio.

A causa dell'inverno mite e dell'alta umidità, quest'anno c'è stata un'abbondanza di lumache, rendendo il giardinaggio difficile. Le recenti precipitazioni hanno anche causato problemi di muffa nei cetrioli o di peronospora nei pomodori o nelle patate in determinate regioni.

Per fortuna, l'approvvigionamento idrico non è stato un problema come negli anni precedenti, secondo Reinboth. "Alcuni pozzi si sono asciugati allora, e le cisterne per la raccolta della pioggia non erano sempre piene."

Pianta varietà di cavoli nel letto

I giardinieri che vogliono piantare ortaggi nel loro letto dovrebbero agire rapidamente, ha consigliato Reinboth. "I cavolini di Bruxelles, la verza rossa o la cavolo cappuccio possono ancora essere coltivati ora. È ancora possibile seminare lattuga, radicchio o spinaci. Tuttavia, si deve tenere conto della resistenza al freddo dei semi."

I Giorni del Giardinaggio della Turingia nel ega-Park di Erfurt daranno il via alla stagione autunnale del giardinaggio in Turingia questo weekend. Parallelamente, il Centro di Ricerca e Didattica per l'Orticoltura di Erfurt ospiterà una giornata aperta.

