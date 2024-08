- Il poliziotto sbagliato ruba oro all'ufficiale superiore.

Un falsario travestito da poliziotto ha tentato di sottrarre delle barre d'oro a un anziano a Marne (distretto di Dithmarschen). All'inizio, l'80enne ha ricevuto diverse chiamate da persone che si spacciavano per agenti di polizia, che parlavano dell'arresto di ladri nel quartiere, come riferito dalla polizia. Di conseguenza, la proprietà dell'anziano era apparentemente a rischio e le barre d'oro dovevano essere messe in sicurezza e fotografate con una fotocamera speciale.

Martedì sera, un uomo di 35 anni si è presentato alla porta del pensionato, sostenendo di volere prendere le barre d'oro a scopo documentale. Quando l'anziano si è rifiutato, il falso poliziotto ha afferrato l'oro e è fuggito. Tuttavia, è stato fermato dai vicini e trattenuto fino all'arrivo della polizia. L'uomo aveva precedentemente gettato il bottino rubato in un giardino.

Dopo l'arresto del sospetto, è stato emesso un mandato di arresto per truffa organizzata e professionale. Durante le indagini in corso della polizia criminale, si è appurato che una piccola parte del bottino è ancora mancante. La polizia sospetta che il bottino rubato mancante possa essere trovato nei giardini e nei cespugli circostanti il luogo del delitto.

Il falso poliziotto aveva sostenuto di dover mettere in sicurezza e fotografare le barre d'oro come prova, utilizzando una fotocamera speciale. Purtroppo, alcune barre d'oro erano ancora mancanti dopo l'arresto del falso ufficiale, portando la polizia a cercare nei giardini vicini per il resto del bottino.

