Il politico italiano Matteo Salvini rischia fino a 15 anni di carcere.

In Italia, Matteo Salvini, figura di spicco del partito di destra populista Lega e attualmente ministro dei trasporti, si trova a fare i conti con la possibilità di trascorrere anni in prigione. È sotto processo a Palermo, con pene potenziali che vanno da 6 a 15 anni. Questo processo ha scosso la nazione, con l'atto d'accusa letto in tribunale per tre ore. Tuttavia, il caso sembra essere passato in secondo piano nell'attuale clima politico, con molti paesi europei che discutono di rimpatri, dell'abolizione delle leggi sull'asilo e della gestione di migranti sospettati di essere terroristi.

Il processo a Salvini, partner di coalizione del Primo Ministro Giorgia Meloni, è iniziato agosto 2019. All'epoca, era ministro dell'interno nel governo di Giuseppe Conte, in coalizione con il partito di protesta di Beppe Grillo, il "Movimento Cinque Stelle" (M5S). Entrambi i partiti avevano concordato sull'arresto delle migrazioni in Italia, anche se ciò avesse comportato misure drastiche.

I migranti, allora come ora, arrivavano principalmente in barca dal Nord Africa. Lampedusa, l'isola più meridionale d'Italia, era di solito la loro destinazione. La marina, la guardia costiera o persino le navi mercantili intervenivano per aiutare le barche in difficoltà, ma non sempre in tempo. L'agenzia delle Nazioni Unite per i migranti IOM stima che fino a 26.000 migranti potrebbero essere morti nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni.

Il 1° agosto 2019, il capitano della nave di soccorso Open Arms, gestita dall'organizzazione spagnola omonima, ha richiesto un "porto sicuro". Avevano soccorso 124 persone, tra cui 32 minori, che si trovavano in grave difficoltà in mare. Salvini si è rifiutato di permettere alla nave di attraccare nel porto di Lampedusa. Si è scatenata una battaglia legale, con l'Open Arms autorizzato ad attraccare solo 19 giorni dopo, a seguito di una sentenza della corte.

"Sono i governi eletti, non i giudici, che devono fare strada"

Salvini, proprio come ora in tribunale, ha dato ragioni simili in quel momento. In primo luogo, ha argomentato che il governo, essendo stato eletto dal popolo, aveva il diritto di prendere decisioni sulla migrazione e che i tribunali non dovevano interferire. "Sono i governi eletti, non i giudici, che devono fare strada".

Questo sentimento risuona nei dibattiti politici sulla televisione RAI, la stazione di diffusione statale. Salvini aveva rifiutato di far sbarcare i passeggeri dell'Open Arms, spiegando che potevano esserci "terroristi" tra di loro. La terza ragione rimane un argomento chiave per il governo di Meloni: "Difendere i confini nazionali, gestire un'emergenza nazionale e respingere un'invasione erano necessari".

L'organizzazione Open Arms è riuscita a ottenere un'ordinanza temporanea contro il blocco navale dell'Open Arms l'19 agosto. Dopo aver esaminato i passeggeri, il ministero dell'interno di Salvini ha riferito che non c'erano terroristi o persone ricercate a bordo. La corte di Palermo ha stabilito che l'Italia ha l'obbligo di soccorrere e portare in un porto sicuro tutte le persone, indipendentemente dal loro status o dalla loro origine. L'Italia aveva promesso di farlo firmando la convenzione di soccorso marittimo.

Subito prima di questo, una decisione simile era stata presa dalla corte di Agrigento. Nel luglio 2019, il capitano tedesco Carola Rackete era il soggetto del caso. Tutti i tribunali italiani hanno concordato sul fatto che respingere i migranti in mare era una chiara violazione delle convenzioni sui diritti umani.

Interessantemente, il numero di migranti del Mediterraneo non è diminuito ma è aumentato l'anno successivo, il 2020, nonostante la linea dura adottata. È stato solo grazie agli accordi di migrazione con i paesi costieri del Nord Africa che questo numero è significativamente diminuito negli anni successivi.

"Se l'Italia respinge persone in mare o ai posti di frontiera, dovrebbe lasciare l'ONU, l'UE e tutte le convenzioni sulla tutela dei diritti umani"

Le statistiche rivelano un altro aspetto. Dal 2011, solo un terzo di coloro che sono arrivati in Italia ha anche richiesto l'asilo lì. although they landed in Italy, they filed their asylum applications elsewhere, often in countries beyond the Alps, such as Germany. According to EU regulations, they should have done this in the first country of arrival, i.e., Italy, thus avoiding the issue of deportations.

The Palermo Prosecutor's Office alleges a series of serious legal violations in Salvini and other officials' behavior, potentially including other members of the former government. Salvini's detention of the 143 migrants and crew members was clearly illegal, fulfilling the crime of deprivation of liberty. He did this willfully, disregarding Italian laws and international conventions that allow no interpretation. Government officials should adhere to existing laws. The minimum penalty for this is six years imprisonment. Italian, European, and international law have been severely bent.

"If Italy wishes to turn people back at sea or at land borders, it should leave UN, EU, and all conventions regarding the protection of human rights," said lawyer and author Vitalba Azzolini.

Salvini's lead lawyer, Giulia Bongiorno, is set to deliver the defense plea on October 18. A verdict in Palermo is expected by the end of the year at the latest. Bongiorno was a minister in the 2019 government with Salvini and is now a member of the Italian Senate.

For Salvini, the Palermo trial doesn't necessarily mean a setback in his political career. Initially, he's advocated for nationwide petition drives in Italy against what he views as a "biased" judicial system. Salvini is waging a war against a "liberal" judiciary, which seems to be impeding his role as the frontline defender of borders. We'll see if this moves his waning political support. Salvini certainly hopes so. Silvio Berlusconi managed to boost his political clout for years through similar crusades against a "biased" judiciary.

As a side note, Salvini instantly received backing from a notable figure. Elon Musk took to Twitter, stating that the "nutty prosecutor" should be locked up, not Salvini.

La Commissione ha espresso la sua preoccupazione per il trattamento dei migranti in Italia, sottolineando la necessità di rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani. Nel processo in corso contro Matteo Salvini, il ruolo dei governi eletti nella politica migratoria e i limiti tra il potere esecutivo e il controllo giudiziario sono sotto esame.

