- Il politico e funzionario sportivo Willi Lemke è morto.

Willi Lemke è venuto a mancare. Il lungo servitore del calcio di SV Werder, ex senatore di Brema per l'Istruzione e consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, è morto lunedì all'età di 77 anni a causa delle conseguenze di un'emorragia cerebrale, secondo la sua famiglia.

Lemke era una delle personalità più note di Brema. Il politico SPD divenne manager di Werder nel 1981 e, insieme all'allenatore Otto Rehhagel, ha segnato il periodo più vittorioso nella storia del club della Bundesliga. Nel 1988, la squadra di Brema divenne campione di Germania, e nel 1992 vinse la Coppa delle Coppe. Le vittorie in Coppa di Germania nel 1991 e nel 1994 furono anch'esse parte di questo periodo.

"Willi Lemke ha lasciato un'impronta indelebile su Werder"

"La morte improvvisa e prematura di Willi Lemke ha momentaneamente fermato SV Werder," ha commentato il direttore generale di Werder, Klaus Filbry, martedì. "Willi Lemke appartiene senza dubbio ai maggiori personaggi della storia del calcio tedesco. Ha aperto molte aree a SV Werder e ha lasciato un'impronta indelebile. Senza il suo lavoro a lungo termine, il club non sarebbe ciò che è oggi."

Nel 1999, Lemke tornò alla politica. Fino al 2007, è stato senatore per l'Istruzione e la Scienza a Brema, e dal 2007 al 2008 è stato senatore per l'Interno e lo Sport.

Nel 2008, il Segretario Generale delle Nazioni Unite all'epoca, Ban Ki Moon, lo nominò consigliere speciale per lo sport al servizio della pace e dello sviluppo, incarico che ha mantenuto fino al 2016. Parallelamente, ha anche fatto parte del consiglio di sorveglianza di Werder Bremen per un totale di 17 anni, presiedendo il consiglio dal 2005 al 2014.

