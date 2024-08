Il politico dell'SPD Roth percepisce un "indizio pericoloso" da parte dell'Amministrazione federale.

Il governo federale intende ridurre gradualmente l'aiuto finanziario all'Ucraina e passare ad altre fonti per il sostegno militare futuro, anche se non è chiaro se queste alternative saranno sufficienti. La CDU critica pesantemente questa mossa, sostenendo che l'Ucraina viene essentially abbandonata. Anche all'interno dell'SPD c'è malcontento.

Michael Roth, presidente del Comitato per gli Affari Esteri nel Bundestag e socialdemocratico, ha espresso preoccupazioni in un'intervista con il gruppo dei media Funke, dicendo: "Inviare un messaggio negativo all'Ucraina se non sono previsti fondi futuri per l'aiuto militare nuovo nel bilancio federale".

Attualmente, circa 7,5 miliardi di euro sono stati assegnati per l'aiuto militare all'Ucraina, con 4 miliardi di euro previsti per il 2025. La strategia del governo federale è di non finanziare più l'aiuto all'Ucraina dal bilancio federale, ma da un nuovo fondo internazionale del valore di 50 miliardi di euro, da riempire anche con gli interessi dei beni russi sequestrati.

Tuttavia, questi piani rimangono incerti. Il ministro delle Finanze Christian Lindner, del FDP, ha scritto in una lettera al ministro della Difesa SPD Boris Pistorius e al ministro degli Esteri Verde Annalena Baerbock che "nuove misure" possono essere prese solo se il finanziamento è garantito nei prossimi anni. Ha anche sottolineato l'importanza di rispettare i limiti di bilancio.

La lettera è stata inizialmente ottenuta dal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Dopo che il giornale ha riferito di essa, il Ministero delle Finanze ha annunciato di essere aperto ai discussioni, ma devono essere fatte richieste chiare e verificabili. Finora, non sono state ricevute tali richieste.

Roth descrive il piano come un "ritiro nascosto"

Thorsten Frei, responsabile degli affari del gruppo dell'Unione, sostiene l'idea di fornire più aiuto all'Ucraina, ma con gli interessi dei beni statali russi congelati. Tuttavia, ha sottolineato che "nessuno sa quanto denaro sarà effettivamente disponibile". All'interno del governo federale, non si sa nemmeno quando potrebbero concludersi le trattative internazionali su questa questione.

Il politico della CDU Roderich Kiesewetter ha criticato la mancanza di priorità per il sostegno all'Ucraina durante le trattative di bilancio. "Non finanziare l'aiuto militare dal bilancio significa effettivamente abbandonare l'Ucraina", ha detto.

Per Roth, "non possiamo rendere la nostra sicurezza dipendente dai vincoli di bilancio". Come principale alleato militare dell'Ucraina in Europa, la Germania dovrebbe offrire il pieno sostegno poiché l'esercito ucraino è tornato all'offensiva. Invece, il dibattito sulla futura financing dell'aiuto militare sembra essere un ritiro nascosto dalle responsabilità della Germania, ha aggiunto Roth.

Wagenknecht richiede un taglio completo dei fondi per l'Ucraina

Nel frattempo, Sahra Wagenknecht, presidente del BSW, sta sfruttando gli attacchi recenti al Nord Stream per chiedere un taglio completo dei fondi per le consegne di armi all'Ucraina nel bilancio federale del 2025. "Invece di continuare a chiedere al contribuente tedesco - anche attraverso l'UE - di finanziare il bilancio statale ucraino e le consegne di armi, è il momento di discutere i danni", ha detto Wagenknecht.

