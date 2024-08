- Il politico dell'SPD respinge la spinta del FDP per tagliare i fondi pubblici

Dalla SPD arriva la critica alla proposta del capogruppo parlamentare FDP Christian Dürr di ridurre il reddito di cittadinanza. "Penso che sia completamente inappropriato creare continuamente incertezza con idee completamente non considerate, lontane dalla realtà", ha dichiarato Martin Rosemann, portavoce della SPD per il lavoro e gli affari sociali, interpellato.

"Il signor Dürr guida un gruppo parlamentare di governo che ha concordato il meccanismo di adeguamento, dove l'inflazione viene correttamente presa in considerazione più rapidamente che in passato", ha aggiunto, riferendosi alle nuove basi di calcolo in vigore dal 2023 con l'introduzione del reddito di cittadinanza.

Il politico della SPD: Nessuna proposta nota per la riforma del calcolo

Da allora, l'adeguamento annuale delle somme tiene conto non solo dello sviluppo generale dei prezzi e dei salari nel paese, ma anche degli sviluppi attuali di determinati prezzi, come quelli del cibo o del vestiario. "Non sono a conoscenza di alcuna proposta del gruppo parlamentare FDP per una nuova riforma del meccanismo di adeguamento", ha dichiarato Rosemann.

"Sarebbe molto utile se, dopo quasi tre anni, si decidesse finalmente a svolgere il proprio ruolo all'interno di una coalizione di governo e quindi all'interno di una comunità di responsabilità!"

Il capogruppo parlamentare FDP giustifica l'idea di riduzione con lo sviluppo dell'inflazione

Il capogruppo parlamentare FDP Dürr aveva precedentemente proposto di ridurre il reddito di cittadinanza e aveva giustificato questa proposta con lo sviluppo dell'inflazione. Il beneficio è "attualmente di 14 a 20 euro al mese troppo alto", ha dichiarato a "Bild". "La mia proposta sarebbe un adeguamento verso il basso, perché l'inflazione è stata stimata più alta nell'ultimo calcolo di quanto si sia effettivamente sviluppata. Ciò alleggerirebbe i contribuenti di fino a 850 milioni di euro e aumenterebbe anche gli incentivi all'occupazione", ha dichiarato Dürr.

La critica all'idea arriva anche dall'associazione paritetica complessiva. Il reddito di cittadinanza non è una beneficenza, ma realizza diritti fondamentali. "È già troppo basso oggi per combattere la povertà. Chi parla di tagli qui vuole aumentare le disuguaglianze e promuovere la divisione sociale", ha spiegato il direttore principale Joachim Rock.

