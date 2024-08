- Il politico dell'SPD critica l'atteggiamento della CDU nei confronti della carta di pagamento

SPD's interior policy expert Martin Matz ha criticato duramente la posizione del partner di coalizione CDU sulla carta prepagata per i richiedenti asilo. "Limitando la funzione in contanti, il CDU sta solo dando l'impressione di risolvere i problemi. È un gioco politico," ha detto Matz all'agenzia di stampa tedesca.

"Stiamo dando l'impressione di risolvere un problema con grande determinazione. Ma poi si scoprirà che non cambierà nulla." Matz ha anche criticato il comportamento del sindaco reggente di Berlino, che ha concordato con la risoluzione della conferenza dei ministri per limitare i pagamenti in contanti a 50 euro a novembre.

"Ancora oggi credo che Wegner abbia cercato di ingannarci perché nel Senato avevamo concordato di chiarire la cosa in seguito, una volta conosciuto il provider e i dettagli tecnici," ha detto Matz.

"Wegner è corso avanti senza un mandato"

"Poi è corso al MPK senza un mandato della coalizione e ha sostenuto i 50 euro. E non doveva farlo. Credo che abbia pensato: 'Se firmo questo, poi posso dire: 'Sono bloccato ora, mi dispiace veramente'," ha detto il portavoce dell'interno della frazione SPD.

"Questa intera discussione pubblica si basa sulla finzione che le persone vengano qui per i benefici sociali, e in particolare per i pagamenti in contanti, per sostenere i loro familiari nei paesi d'origine o per pagare i trafficanti," ha detto Matz.

Matz considera criticare la carta prepagata una distorsione

"Non è chiaro in che misura tali pagamenti avvengano effettivamente. In ogni caso, sono piuttosto sicuro che l'effetto di guida che si spera da esso semplicemente non esiste," ha sottolineato il deputato SPD.

"Dopo tutto, nessuno in Africa è lì che legge nel suo gruppo WhatsApp: 'Oh, stanno introducendo una carta prepagata in Germania ora. Stavo proprio per partire, ma se c'è una carta prepagata, resto qui'."

Sulla discussione attuale tra CDU e SPD sulla carta prepagata, Matz ha detto: "Secondo i metodi classici per trovare un compromesso, si potrebbe solo dire che si concorda su un limite più alto, in modo che nessuno ottiene esattamente ciò che voleva prima. Mi aspettavo che accadesse. Ma il CDU vuole rimanere sui 50 euro."

L'SPD non è contro una carta prepagata in sé, ma contro una con una funzione in contanti molto limitata. "C'è una risoluzione del congresso del partito su questo. I delegati hanno richiesto una carta prepagata non discriminatoria, una che ti permette di andare a un bancomat e prelevare denaro, ma non ha la funzione di credito," ha detto il politico SPD. "Quella è la posizione del partito. Ma era chiaro fin dall'inizio che non sarebbe stato fattibile, almeno non in una coalizione con il CDU."

"Despite the SPD's opposition, the cash card for asylum seekers is still a contentious issue, with Matz arguing that limiting its cash function is merely a political illusion."

"However, the situation of asylum seekers remains a concern for Matz, who believes that the common perception of asylum seekers being drawn to Germany by social benefits is a misconception."

