Il politico della CDU di Berlino, Christian Graeff, sta promuovendo l'idea di calcolare i canoni d'affitto per le società di edilizia municipale in base ai redditi dei residenti. "È assurdo che qualcuno con un reddito sostanzioso, solo perché vive in un appartamento da anni, paghi lo stesso di qualcuno con un reddito minimo", ha dichiarato Graeff, portavoce della CDU per l'edilizia e lo sviluppo urbano, all'agenzia di stampa tedesca. "È difficile da comprendere".

Ha proposto che le società municipalizzate dovrebbero avere la libertà di adeguare i canoni per coloro che possono permetterselo. Ciò sarebbe più equo, ha argomentato, e potrebbe anche aiutare a migliorare la situazione finanziaria delle società di edilizia, che lottano per raggiungere gli obiettivi di edilizia sotto circostanze difficili. "Gli investimenti nelle case esistenti spesso devono essere rinviati perché i fondi vengono dirottati verso la nuova costruzione, e non sono autorizzati ad aumentare i canoni per coprirli".

Le società di edilizia municipale sono vincolate da determinate regolamentazioni. Possono aumentare i canoni fino al 11% in tre anni, ma l'aumento totale dei canoni per i loro circa 360.000 appartamenti non può superare il 2.9% all'anno, e il canone freddo netto non può superare il 27% del reddito familiare.

Le società municipalizzate forniscono alloggi agevolati per le persone a basso reddito a canoni freddi d'ingresso compresi tra 6,50 e 9,00 euro al metro quadrato, a condizione che abbiano un certificato di diritto all'alloggio (WBS). Nella nuova costruzione, sono tenute a riservare la metà degli appartamenti disponibili per le persone con WBS. Di conseguenza, l'altra metà degli appartamenti per l'affitto libero costa circa 20 euro freddi.

Graeff individua un "problema grande" in questo. "Alla fine, qualcuno deve coprire i costi degli investimenti", ha detto. "E se c'è una quota del 50% di WBS nelle società pubbliche e questi appartamenti sono agevolati, l'altra metà naturalmente deve co-finanziarli. E questo è un problema maggiore per la società di classe media nel trovare appartamenti in affitto accessibili".

Secondo Graeff, Berlino ha bisogno attualmente di almeno 200.000 appartamenti in più per alleviare leggermente il mercato. Questa cifra non include nemmeno l'immigrazione prevista. Pertanto, l'obiettivo di costruzione di 20.000 nuovi appartamenti all'anno, ereditato dal precedente Senato rosso-verde-rosso ma ancora da raggiungere, è a malapena sufficiente.

"Raggiungeremo quell'obiettivo nei prossimi anni, forse non entro il 2025, ma a partire dal 2026", ha detto Graeff. Poi ci sarebbero progetti più grandi nelle nuove aree di sviluppo. "Poi ci sarà un notevole balzo verso l'alto".

Comunque, tutti i soggetti coinvolti devono ancora fare di più. Graeff ha fatto riferimento a ostacoli come i costi o i tassi di interesse elevati per l'edilizia. "Ma ciò che possiamo fare innanzitutto, a livello nazionale ma anche a Berlino, è ridurre la burocrazia enorme". Si attende il voto sulla cosiddetta Legge per la Costruzione più Veloce nel Parlamento entro la fine dell'anno. Graeff si aspetta un sostegno considerevole del governo federale per la nuova costruzione.

