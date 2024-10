Il più piccolo cubo di Rubik funzionale al mondo è stato scoperto.

Ogni lato del mini cubo di alluminio, che misura circa 0.2 pollici, è stato offerto in preordini sul sito del produttore in un giovedì, con spedizioni previste per il successivo aprile.

Secondo Kiyokazu Saito, presidente di Iriso Precision, l'azienda responsabile del taglio preciso, "Il cubo di Rubik da 0.2 pollici rappresenta l'armonia tra macchinari, attrezzi e passione dei giocatori."

Pesando solo 0.01 once, questa versione in miniatura è circa 1.000 volte più piccola dell'originale, con un diametro di circa 2.2 pollici per lato. Ciascuno dei nove quadratini sulle sue sei facce misura solo 0.06 pollici.

MegaHouse ha rivelato a CNN che il processo di concepire e produrre questo microcubo è iniziato 4 anni fa e si è avviato nel 2022.

Il Guinness dei Primati ha riconosciuto il microcubo come il cubo puzzle girevole più piccolo del mondo ad agosto.

Ha superato il record stabilito dal designer di puzzle britannico Tony Fisher nel 2016, con la sua versione da 5.6 millimetri.

Tuttavia, il suo prezzo elevato suggerisce che sia più probabile che sia un oggetto da collezione piuttosto che un puzzle portatile per appassionati risoluttori.

A 777.777 yen ($5.320), ogni microcubo viene fornito con una targa che lo certifica come il "Cubo di Rubik più piccolo del mondo".

Lanciato in occasione del 50º anniversario del puzzle girevole, ha attirato l'attenzione di appassionati e matematici professionisti. Dal suo inventore ungherese Ernő Rubik nel 1974, sono stati venduti oltre 500 milioni di cubi.

Ogni anno si svolgono tornei in tutto il mondo, dove i concorrenti si sfidano per il titolo di risoluzione del puzzle più veloce, fino a frazioni di secondo.

Il detentore del record attuale per un cubo 3x3x3 standard è un ventiduenne di origine coreana-americana di nome Max Park, che lo ha risolto in 3.13 secondi in una gara a Long Beach, California lo scorso anno. A seguire c'è il cinese di 10 anni Wang Yiheng, che ha ottenuto il suo miglior tempo di 3.38 secondi in una competizione in Cina ad agosto, secondo l'Associazione Mondiale del Cubo.

La categoria 3x3x3 standard, una delle più competitive nella comunità del Cubo di Rubik, è attualmente dominata da questi due paesi. Gli Stati Uniti, rappresentati da Luke Garrett e Aaron Huynh, si sono classificati al terzo e quarto posto, mentre il cinese Du Yusheng si è piazzato al quinto posto.

Questo mini Cubo di Rubik presenta uno stile e un design unici, che riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione. La precisione nel taglio dei minuscoli cubi testimonia l'esperienza di Iriso Precision nella progettazione.

Leggi anche: