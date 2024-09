Il più grande Stato austriaco si trasforma in una regione di catastrofe

In nessuna parte della regione alpina la situazione delle inondazioni è così grave come nella Bassa Austria. Le previsioni indicano altri 50 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Numerosi territori sono sommersi, una diga potrebbe presto superare il suo limite. Il corpo dei vigili del fuoco ha eseguito numerose operazioni.

A seguito di piogge persistenti, la regione della Bassa Austria è stata classificata come zona di emergenza. Secondo l'Agenzia di stampa austriaca (APA), il Vicegovernatore Stephan Pernkopf prevede fino a 50 millimetri di pioggia in più nelle prossime ore. Ciò contribuisce alle inondazioni diffuse in tutto il paese, secondo Pernkopf.

La situazione generale sta diventando sempre più critica a causa delle piogge persistenti. C'è il rischio di frane a causa del terreno completamente saturo in alcuni punti. Numerose strade sono state sommerse.

La Bassa Austria è la regione più colpita all'interno dell'Austria alpina, gravemente danneggiata dalle tempeste in corso. Il più grande stato federale, che comprende la capitale Vienna, ospita circa 1,72 milioni di abitanti. Sono state effettuate circa 4.500 operazioni di soccorso qui durante la notte, con evacuazioni in alcuni casi. Alcuni comuni rurali sono ora inaccessibili per strada.

I servizi ferroviari sulla linea Amstetten-St. Valentin nell'Austria orientale sono stati interrotti, ha annunciato le Ferrovie federali austriache (ÖBB). Questa linea fa parte della connessione ferroviaria tra Vienna e la Germania. Inoltre, diverse linee della metropolitana di Vienna vicino al fiume Wien sono state chiuse.

I pompieri salvano le persone dalle case

In alcune comunità della Bassa Austria a nord di Vienna, i pompieri hanno dovuto estrarre persone rimaste intrappolate nelle loro case durante la notte. Una persona è stata salvata dalla sua auto intrappolata nelle acque del Pielach, che ha superato i suoi argini a ovest di Vienna. In alcune aree, i pompieri stanno utilizzando barche.

Alle persone delle strade inondabili di diverse comunità è stato consigliato di lasciare le loro case. La dichiarazione di una zona di emergenza concede ai funzionari maggiori poteri, consentendo loro di ordinare evacuazioni, ad esempio.

La situazione è più critica intorno ai fiumi Kamp e Krems, che sfociano nel Danubio. Il fornitore di energia EVN prevede che durante il giorno la già quasi piena diga di Ottenstein sul Kamp strariperà, gonfiando ulteriormente i tratti inferiori del fiume. Il fiume Thaya nel distretto di Waidhofen, circa 70 chilometri a nord del Danubio, ha superato il suo livello di inondazione centennale, secondo i resoconti ufficiali. In altre parole, i livelli dell'acqua superano quelli statisticamente attesi ogni 100 anni.

La tempesta "Boris" sta attualmente devastando l'Europa centrale e orientale e causando danni e inondazioni in Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Romania. Al momento, sono state registrate quattro vittime. I livelli dell'acqua sono aumentati anche negli stati tedeschi della Sassonia e della Baviera.

Le acque delle inondazioni hanno sommerso numerose strade nella Bassa Austria, aggiungendo al caos generale. A causa del rischio imminente della diga di Ottenstein che straripa, potrebbero essere necessarie ulteriori evacuazioni nelle aree colpite.

