Il più grande iceberg del mondo è bloccato.

Nel 1986, un immenso iceberg si staccò in Antartide. Per decenni è rimasto incastrato a causa delle sue dimensioni prima di galleggiare liberamente nell'Oceano Australe. Ora, è incastrato in una corrente e potrebbe rimanervi per anni senza sciogliersi.

Il più grande iceberg attualmente esistente sembra essere bloccato in un enorme vortice d'acqua sopra una montagna sottomarina. L'A23a, così chiamato per le sue dimensioni, sta girando nell'Oceano Australe da mesi, come mostrano le immagini satellite. Gli esperti suggeriscono che l'iceberg potrebbe essere intrappolato nella cosiddetta Colonna di Taylor - una corrente che si forma intorno alle montagne sottomarine - per anni.

Ciò impedisce al colosso di essere trasportato dalle correnti oceaniche verso regioni più calde dove si scioglierebbe più velocemente. "L'A23a è l'iceberg che non vuole morire", ha dichiarato il professor Mark Brandon dell'Open University alla BBC.

L'A23a si è staccato dalla piattaforma glaciale Filchner-Ronne in Antartide nel 1986, ma è rimasto incastrato sul fondale marino per decenni. Dopo essersi staccato nel 2000, ha brevemente accelerato - solo per fermarsi di nuovo.

Vicino alle Isole Orcadi del Sud, a nordest della Penisola Antartica, l'A23a ruota in senso orario di circa 15 gradi al giorno, come riferito dal British Antarctic Survey sulla piattaforma X. Ci vogliono circa 24 giorni all'A23a per completare una rotazione completa.

Iceberg delle dimensioni di isole o metropoli

L'iceberg è di circa 4.000 chilometri quadrati, più grande dell'isola spagnola delle vacanze di Maiorca, e si estende per centinaia di metri sotto la superficie. Le onde e il tempo hanno scolpito archi massicci e depressioni cavernose nel colosso, come mostrano le immagini scattate da una nave delle Eyos Expeditions a metà gennaio.

Di solito, gli iceberg provenienti dal cosiddetto settore di Weddell dell'Agenzia Spaziale Europea finiscono nel Sud Atlantico e si sciolgono. È successo all'A76, che si è staccato dalla piattaforma glaciale Filchner-Ronne nel 2021 e aveva circa 4.320 chilometri quadrati, cinque volte la dimensione di Berlino, ma alla fine si è sciolto lo scorso anno.

