Il più grande fornitore d'acqua d'Inghilterra propone un aumento significativo delle bollette dell'acqua, superando il 50%.

Il più grande fornitore di acqua del Regno Unito, Thames Water, che serve 16 milioni di persone a Londra e nel sud dell'Inghilterra, sta valutando un aumento del prezzo di oltre il 50% nel prossimo futuro. La società, che opera in forma privata, ha affermato che le misure di taglio dei costi ordinate dall'autorità di regolamentazione Ofwat erano irrealistiche, portando a investitori scoraggiati.

Thames Water è stata oggetto di critiche e accuse di aver scaricato regolarmente acque reflue nei fiumi e nel mare. La società è stata sotto la lente di ingrandimento di Ofwat dal luglio scorso, con un esaminatore indipendente assegnato per supervisionare le sue operazioni. La proprietà della società è un consorzio che include un fondo pensione britannico e canadese. I servizi idrici del Regno Unito sono stati privatizzati nel 1989.

Il CEO di Thames Water, Chris Weston, ha rivelato mercoledì che le nuove tariffe idriche sarebbero state utilizzate per mantenere le tubazioni e le strutture di trattamento, nonché per miglioramenti per la casa e l'ambiente. I clienti sarebbero ora responsabili dei prezzi bassi degli anni passati. Weston ha anche garantito tariffe sociali più ampie, a beneficio di un numero maggiore di famiglie.

Tuttavia, Ofwat aveva respinto in precedenza la richiesta iniziale di Thames Water di aumentare i prezzi del 44%, insistendo sui risparmi di costo.

All'inizio di agosto, Ofwat ha annunciato multe salate per tre fornitori di acqua, inclusa Thames Water, per negligenza nel corretto smaltimento delle acque reflue per anni. Una parte significativa del sistema di acque reflue del Regno Unito riflette ancora l'infrastruttura dell'era vittoriana.

L'aumento dei prezzi proposto da Thames Water, che interesserebbe milioni di clienti, è finalizzato a coprire i costi di manutenzione e i miglioramenti. A causa delle multe salate comminate da Ofwat per i problemi storici di smaltimento delle acque reflue, la società si trova sotto pressione finanziaria.

