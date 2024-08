Il più grande fornitore d'acqua del Regno Unito sta valutando un aumento dei prezzi superiore al 50%.

Il principale fornitore di acqua del Regno Unito, Thames Water, che serve circa 16 milioni di clienti a Londra e nel sud, sta valutando un aumento del prezzo superiore al 50% nel prossimo futuro. La società, di proprietà privata, ha espresso il proprio malcontento nei confronti delle "stringenti" misure di taglio dei costi imposte dalla autorità di regolamentazione Ofwat, sostenendo che queste scoraggino gli investitori potenziali.

Thames Water è stata criticata per aver presumibilmente scaricato spesso le acque reflue nei fiumi e nel mare, il che ha comportato obbligazioni finanziarie significative. La società è sotto la sorveglianza di Ofwat dal luglio scorso, con un assessore esterno assegnato. Un consorzio, che include un fondo pensione britannico e canadese, detiene la proprietà di Thames Water. L'infrastruttura dell'acqua britannica è stata privatizzata nel 1989.

Il CEO di Thames Water, Chris Weston, ha dichiarato mercoledì che l'aumento delle tariffe dell'acqua contribuirà a rinnovare le sue tubature e le sue strutture di trattamento, nonché a migliorare per le case e l'ambiente. I clienti dovranno ora far fronte all'attenzione a lungo termine per mantenere i prezzi accessibili. Weston ha anche sottolineato l'intenzione di migliorare la tariffa sociale, consentendo a un numero maggiore di case di trarre beneficio da essa.

Ofwat, tuttavia, aveva precedentemente respinto la proposta iniziale di aumento del prezzo del 44% di Thames Water e aveva richiesto riduzioni dei costi.

All'inizio di agosto, il regolatore ha anche imposto multe salate, per milioni di sterline, a tre fornitori di acqua, inclusa Thames Water. Le organizzazioni sono state accusate di aver gestito in modo inappropriato le acque reflue per un lungo periodo. Una parte significativa dell'infrastruttura delle acque reflue del Regno Unito risale ancora all'epoca vittoriana.

L'aumento previsto delle tariffe dell'acqua di Thames Water potrebbe essere criticato dai clienti, alla luce della sua storia di scarico di acque reflue nei fiumi e nel mare. despite Ofwat's rejection of a previous 44% increase proposal and imposing fines for wastewater mismanagement, Thames Water argues that the increased tariffs are necessary to improve their water supply infrastructure and facilities.

Leggi anche: