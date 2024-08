Il più grande fondo pensione del mondo sta traendo profitto dalle azioni tecnologiche.

Circa 9.000 aziende in diverse decine di paesi hanno il fondo sovrano norvegese come azionista. Insieme ad altre investimenti, ciò ha contribuito a un consistente guadagno nel primo semestre dell'anno. L'aumento di valore delle azioni tecnologiche è stato particolarmente degno di nota.

Il fondo sovrano norvegese ha registrato un guadagno a tre cifre in miliardi nel primo semestre dell'anno, per un totale di circa 1.5 trilioni di corone norvegesi (125 miliardi di euro), secondo la banca centrale norvegese. Ciò corrisponde a un rendimento del 8,6%, rendendolo il più grande fondo pensione del mondo, con un valore di 17,7 trilioni di corone. Il fondo ha tratto particolare beneficio dall'aumento delle azioni tecnologiche, guidato dalla crescita dell'intelligenza artificiale.

Le azioni rappresentano il 72% del portafoglio del fondo, con un aumento del 12,5%. Oltre alla tecnologia, i settori finanziario e della salute si sono distinti. In totale, il fondo detiene partecipazioni in 8.763 aziende in 66 paesi. I bond rappresentano il 26,1% del portafoglio, con una diminuzione dello 0,6%. Ci sono quasi 1.500 bond da 49 paesi, nonché circa 900 proprietà in 14 paesi e investimenti diretti in energia rinnovabile, come i parchi eolici, che hanno perso il 18% del loro valore. Attualmente ci sono cinque tali investimenti in quattro paesi.

Il fondo pensione è finanziato dai ricavi delle compagnie petrolifere e del gas di proprietà dello stato norvegese e dovrebbe finanziare le spese delle future generazioni nello stato norvegese del benessere. Può investire solo all'estero e attualmente detiene partecipazioni in circa 9.000 aziende. Il fondo si attiene a rigorose linee guida in materia di etica, diritti umani e tutela dell'ambiente.

Il fondo pensione norvegese, finanziato dai fondi statali delle compagnie petrolifere e del gas norvegesi, ha registrato un significativo guadagno dalle sue azioni tecnologiche nel primo semestre dell'anno. Questa crescita, principalmente guidata dall'aumento delle azioni tecnologiche a causa dell'intelligenza artificiale, ha portato a un consistente aumento dei fondi statali detenuti dal fondo.

Nonostante le prestazioni positive delle azioni tecnologiche, è importante notare che il fondo sovrano norvegese, sostenuto dai fondi statali, è diversificato nei suoi investimenti, con partecipazioni in oltre 8.000 aziende in vari settori e paesi.

