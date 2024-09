Il più feroce avversario della ferrovia sta dimettendo.

Temperamento brutto, mediocre, imbecille – l'elenco di insulti di Claus Weselsky nei confronti del consiglio di amministrazione della Deutsche Bahn è lungo. Con il suo pensionamento, potrebbe esserci una pleiade di gioia tra loro, poiché il lungo servitore alla guida della Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) si fa da parte. Il sindacato eleggerà un nuovo presidente oggi a Dresda, con Weselsky che non si candida per la rielezione.

Per Weselsky, il linguaggio offensivo era uno strumento popolare per accompagnare le trattative salariali e ottenere potere contrattuale. Questo era particolarmente importante poiché la GDL, sotto la sua guida, ha rapidamente escalato nelle trattative salariali – paralizzando la Germania con gli scioperi, frustrando i passeggeri e influenzando l'economia.

Weselsky si è affrettato a difendersi dicendo che la sua GDL non era mai responsabile degli scioperi, ma piuttosto il consiglio di amministrazione della Deutsche Bahn, che poi ha accusato di essere incompetente e troppo pagata. Secondo lui, gli scioperi erano sempre un'azione difensiva forzata sulla GDL. La strategia di Weselsky: massima conflittualità, massime richieste, per ottenere il massimo risultato. E fu indubbiamente efficace. Il suo ultimo grande progetto quest'anno è stato quello di far passare gradualmente l'introduzione della settimana lavorativa di 35 ore per i suoi macchinisti. Questo ha preceduto lo sciopero ferroviario più lungo della storia recente.

Weselsky ha sottolineato che un sindacato ha il diritto di condurre dispute salariali e che gli scioperi sono un metodo valido nella contrattazione collettiva. Che la GDL, come sindacato relativamente piccolo, possa effektivamente controllare un intero paese, è soddisfacente per Weselsky. Ha lo strumento perfetto per fare pressione sul consiglio di amministrazione della Deutsche Bahn – e la GDL è diventata uno dei sindacati più importanti e potenti del paese.

Il suo stile aggressivo di trattativa ha anche attirato richieste di dimissioni – anche all'interno dei circoli sindacali, è controverso. Di solito, solo il leader parla davanti alle telecamere. I suoi vice, compreso il suo successore Mario Reiß, possono solo stare accanto a lui e guardare severi. I critici lo hanno spesso accusato di prendere decisioni da solo. "Sta lì come se chiamasse per una guerra religiosa – solo per gonfiare il suo ego", ha detto una volta il suo predecessore Manfred Schell – anche lui un duro trattativista. Ha paragonato lo stile di gestione di Weselsky nella GDL a quello dei dittatori Mao Zedong e Bashar al-Assad.

Ma i suoi successi come trattativista rendono Weselsky intoccabile. Si è fatto notare nel 2007 quando Schell se n'è andato per curarsi al Lago di Costanza durante la fase calda della disputa salariale. In quel momento, Weselsky ha dimostrato la sua posizione inamovibile a favore dei macchinisti, senza compromessi. L'esito che ha lottato dopo mesi di disputa all'inizio del 2008 può essere visto come una vittoria dalla prospettiva della GDL: un aumento salariale del 11%. Pochi mesi dopo, i membri del sindacato dei macchinisti hanno eletto Weselsky come successore di Schell – con il 90% dei voti.

Il 65enne Weselsky è un sindacalista fino al midollo. Era presente alla nascita della GDL nella Germania orientale e divenne presidente del gruppo locale di Pirna nel 1990. Due anni dopo, il macchinista qualificato ha iniziato a lavorare per la GDL in una posizione amministrativa e è stato completamente liberato per le sue attività sindacali nel 2002. Nel maggio 2006, Weselsky è diventato vicepresidente della GDL. Weselsky è stato un macchinista per molti anni prima di allora, e un'icona pop di sinistra della classe lavoratrice, ma come membro della CDU, non è esattamente il perfetto adattamento.

Tuttavia, si può percepire un accenno di lotta di classe nei suoi attacchi alla direzione delle ferrovie – ha denunciato "chiacchieroni" nella torre ferroviaria che "stanno a cavallo" e si riempiono le tasche – a spese del lavoratore.

Esaurimento della Salute

Il consiglio di amministrazione ha reso le cose semplici per il capo della GDL. La rivendicazione di Weselsky che la società "stava sull'orlo del caos" per anni è effettivamente vera. L'infrastruttura è fatiscente, i ritardi sono intollerabili. Nonostante questo, il consiglio di amministrazione ha ricevuto bonus milionari. Che un sindacato voglia affermare massime richieste con un martello in questa cultura aziendale è comprensibile.

Questo si sta verificando contro lo sfondo di un altro conflitto in cui la GDL è coinvolta. Sta lottando per allargare la sua influenza nelle ferrovie. La vasta maggioranza dei dipendenti delle ferrovie è organizzata nel sindacato EVG. Nella lotta per i membri, la GDL cerca di superare il suo concorrente.

Weselsky ha rifiutato la chiamata del denaro – nel 2007 ha rifiutato l'offerta di passare al consiglio di personale delle ferrovie. La sua conclusione dopo 16 anni alla guida della GDL? "Quello che ho fatto negli anni è stato il saccheggio della mia salute", ha detto Spiegel. "Mi sto godendo il fatto di avere più tempo per prendermi cura di me stesso – mentalmente e fisicamente. Altrimenti, la vita non inizia a 66 anni, semplicemente scatta, e all'improvviso non puoi goderti nulla di ciò che hai creato".

