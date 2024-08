Il più curioso debutto di doppio portiere della Bundesliga

Questo non era mai successo prima o dopo nei più di 60 anni di storia della Bundesliga. Il 10 agosto 1985, a Norimberga, ci fu un curioso doppio debutto di due giovani portieri. Per entrambi, la grande carriera non si materializzò.

Lussazione della spalla. La diagnosi era dolorosa solo da sentire. Si decise rapidamente: il portiere Ralf Zumdick, ancora chiamato "Katze", sarebbe stato fuori - e quello per molte settimane. L'umore dell'allenatore Rolf Schafstall scese ben sotto lo zero. Ancora una volta, il VfL Bochum aveva iniziato una nuova stagione con un solo obiettivo: rimanere in league. Ma ora, il portiere titolare affidabile Zumdick era fuori - proprio all'inizio della stagione.

Era ora evidente che non avevano firmato un degno sostituto per Zumdick dopo che Reinhard Mager era andato a Blau-Weiß 90 Berlino. Ora, il giovane portiere Marcus Croonen avrebbe dovuto entrare in gioco, senza alcuna esperienza precedente nella Bundesliga. Un vero rischio, come si rivelò solo pochi minuti dopo l'inizio della partita contro il 1. FC Norimberga.

Marcus Croonen durò solo 25 minuti nel suo debutto per il VfL Bochum. Poi, troppo zelante, abbatté Geyer di Norimberga e fu espulso tra le lacrime. Senza che la maggior parte delle persone nello stadio lo sapesse, era un momento storico. Era il primo cartellino rosso per un portiere al suo primo ingresso in Bundesliga. Qualcosa del genere non era mai successo prima nella lunga storia della Bundesliga. Un record che gli ufficiali del VfL avrebbero volentieri evitato quel pomeriggio di agosto del 1985.

Ma almeno erano preparati per l'eventualità improbabile che il VfL avrebbe avuto bisogno di un altro portiere. Dopotutto, Ralf Zumdick aveva giocato tutti i 36 giochi della stagione precedente. Quindi, quella mattina, avevano ottenuto un permesso dalla DFB per un giovane di Bochum dalla squadra giovanile A. Solo gli iniziati conoscevano il suo nome. Dirk Drescher, che aveva solo 17 anni, 5 mesi e 13 giorni all'epoca.

Tornando allo stadio Frankenstadion di Norimberga. Tornando al 25° minuto della prima partita delle due squadre nella nuova stagione. Tornando a un momento di silenzio. Bochum, e soprattutto il suo allenatore, erano sconvolti dagli eventi completamente inaspettati. Ma alla fine, l'allenatore del VfL Rolf Schafstall si scosse, guardò imbarazzato verso la panchina, tolse l'attaccante Stefan Kuntz e annuì al nervoso Dirk Drescher. Non osò rivolgersi a lui personalmente, poiché Schafstall non conosceva nemmeno il nome di battesimo del suo sostituto.

Il giovane studente di 17 anni si alzò tremando, guardò a terra e indicò silenziosamente i suoi scarponi da calcio. "Ero così nervoso che non riuscivo nemmeno ad allacciarmi gli scarponi da calcio", ricorda il portiere con un sorriso oggi. Il veterano Heinz Knuwe non esitò, si chinò e fece un nodo doppio. Nel frattempo, il capitano Klaus Fischer chiese il nome di battesimo del portiere e il veterano Ata Lameck diede una pacca incoraggiante - e a se stesso - sulle strette spalle.

Dirk Drescher ricordò anche le pacche sulla schiena dei suoi compagni di squadra e in seguito espresse la sua gratitudine per i primi minuti del suo debutto: "Ne avevo bisogno anch'io. Dopo i primi palloni che ho tenuto saldamente, ho acquisito la fiducia di cui avevo bisogno. Dopo quello, ho giocato come in trance". E infatti, fu un pomeriggio emozionante per tutti a Bochum.

Perché, dopo 90 minuti e una partita poco gradevole, il VfL Bochum vinse sorprendentemente per 1-0 contro il Club. Per un momento, sembrò che una nuova stella stesse nascendo nel cielo dei portieri. Tuttavia, l'allenatore di Norimberga Heinz Hoher criticò la sua squadra più di quanto lodasse il giovane portiere del VfL. "Non siamo nemmeno riusciti a mettere un pallone in rete contro un ragazzo di 13 o 14 anni", disse sarcasticamente, liquidando i media che lodavano il giovane portiere.

Allo stesso modo, a Bochum videro le cose in modo diverso e firmarono rapidamente l'esperto portiere del Gladbach Wolfgang Kleff come nuovo numero uno. Il debuttante espulso Marcus Croonen giocò solo altre tre partite per il VfL Bochum, e il sogno di Dirk Drescher di giocare in Bundesliga rimase un episodio di 65 minuti. Alla fine, realizzò che il salto in Bundesliga era troppo grande. Dopo alcuni anni con squadre di serie inferiore, divenne un poliziotto. Ma non vorrebbe mai dimenticare quel giorno speciale a Norimberga in cui la storia della Bundesliga fu fatta con un doppio debutto in porta.

