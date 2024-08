- Il più alto diplomatico dell'UE suggerisce di imporre sanzioni a Israele.

Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, ha suggerito di imporre sanzioni contro alcuni funzionari del governo israeliano a diversi paesi dell'UE. Le sanzioni proposte sono dirette contro il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il Ministro della Polizia Itamar Ben-Gvir, come confermato da diverse fonti dell'UE all'Agenzia tedesca di stampa prima dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'UE del giovedì.

Smotrich e Ben-Gvir hanno suscitato controversie con i loro duri commenti contro i palestinesi. In quanto partner di coalizione di destra del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, essi promuovono anche la controversa politica dei insediamenti nella Cisgiordania occupata, considerata illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia.

Di recente, Ben-Gvir ha chiamato per fermare le consegne di aiuti al Gaza Strip per fare pressione sull'organizzazione terroristica Hamas che governa, perché si arrenda. In modo simile, il Ministro delle Finanze Smotrich ha suggerito di fermare gli aiuti umanitari fino al rilascio di tutti gli ostaggi israeliani tenuti da Hamas, indipendentemente dalle potenziali vittime nel Gaza Strip.

Attualmente, Hamas tiene 107 ostaggi, di cui circa un terzo è considerato deceduto. L'ottobre 7 dell'anno scorso, i terroristi palestinesi hanno rapito più di 250 persone da Israele nella regione costiera, causando la morte di circa 1.200 persone durante l'attacco terroristico senza precedenti. Israele ha risposto con attacchi pesanti contro il Gaza, con stime che suggeriscono più di 40.000 morti.

La proposta di Borrell suggerisce che le sanzioni contro Smotrich e Ben-Gvir potrebbero essere imposte per incitamento all'odio e violazione dei diritti umani. I loro beni nell'UE sarebbero congelati e loro sarebbe negato l'ingresso nell'UE.

Tuttavia, la questione di quando e se la proposta verrà attuata rimane incerta, poiché le sanzioni dell'UE richiedono il consenso unanime e stati come la Germania, la Repubblica Ceca e l'Ungheria sono storicamente critici nei confronti delle sanzioni contro Israele.

I diplomatici di Bruxelles argomentano che perseguir la pace nel Medio Oriente è dannoso per mettere a repentaglio il dialogo con il governo israeliano attraverso l'imposizione di sanzioni. Finora, l'UE ha imposto sanzioni solo contro alcuni coloni israeliani radicali e le loro strutture collegate.

Il Ministro degli Esteri israeliano ha espresso la sua opposizione alle decisioni potenzialmente non amichevoli dell'UE all'incontro dei ministri degli Esteri, descrivendole come opera di elementi ostili all'Israele. Di fronte a una minaccia dall'Iran e dai suoi proxy terroristici, il ministro argomenta che il mondo libero deve stare con Israele.

La pressione per cambiare la politica dell'UE verso Israele sta crescendo, con l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International che fa richieste per severe sanzioni dell'UE contro la politica di insediamento di Israele prima dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'UE.

L'organizzazione promuove un embargo sulle armi, un divieto di investimenti in determinate compagnie e banche israeliane e un divieto di commercio di beni dalle insediamenti israeliani nei territori occupati, compresa Gerusalemme Est. Inoltre, Amnesty International basa le sue richieste sulla decisione della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) di luglio, che considera l'occupazione di Israele dei territori palestinesi illegale.

Israele ha catturato la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e ha continuato a occupare queste aree da allora. I palestinesi rivendicano queste regioni come loro futuro stato. Nonostante si sia ritirato da Gaza nel 2005, Israele mantiene il controllo dei suoi confini via terra, aria e mare. Il conflitto in corso a Gaza dopo il massacro di Hamas dell'ottobre 7, 2023, ha ulteriormente alimentato le tensioni.

