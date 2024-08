- Il pipistrello ha consumato il suo pieno.

Popolazione dei pipistrelli in Sassonia-Anhalt è in grande crescita quest'anno. La estate umida ha creato condizioni ottimali, secondo Bernd Ohlendorf, esperto dell'Unione tedesca per la conservazione della natura. L'abbondanza di insetti quest'anno è senza precedenti rispetto ai decenni passati. "I pipistrelli sono gonfi di cibo", ha osservato Ohlendorf. Queste condizioni ideali sono perfette per la stagione degli accoppiamenti.

Sabato segna la Notte dei pipistrelli internazionale, un'iniziativa volta a educare le persone su questi animali notturni. Durante questo periodo, ci sono eventi in Sassonia-Anhalt, tra cui uno il 30 agosto alla Heimkehle e a Walbeck nel distretto di Mansfeld-Sud Harz e un altro il 31 agosto nella Riserva della biosfera di Dromling.

Le condizioni favorevoli sono particolarmente evidenti nelle ampie aree disboscate di vecchi boschi di abeti nelle Harz. Il paesaggio fiorente funge da buffet per gli insetti, offrendo un banchetto per i pipistrelli, ha spiegato Ohlendorf. Tuttavia, esprime preoccupazione per la crescita dell'energia eolica, che potrebbe potenzialmente mettere in pericolo sia gli insetti che i pipistrelli. Attualmente, la Sassonia-Anhalt ospita 20 diverse specie di pipistrelli.

Altre specie di pipistrelli potrebbero trarre beneficio dalle abbondanti fonti di cibo della regione. La popolazione crescente di pipistrelli potrebbe attrarre altri predatori dipendenti dai pipistrelli, come gufi e aquile.

