Il pilota NASCAR Jordan Anderson subisce ustioni di secondo grado dopo il "momento più spaventoso della mia carriera".

Il 31enne ha descritto il "momento più spaventoso della mia carriera agonistica" dopo che il suo veicolo ha preso fuoco prima di fermarsi contro il muro interno.

Anderson è stato visto saltare fuori dal finestrino poco prima che il camion si fermasse ed è stato assistito rapidamente dagli steward.

Il pilota è stato portato al centro medico del circuito prima di essere trasportato in aereo in un vicino ospedale di Birmingham, in Alabama.

"Sono grato per tutte le preghiere e il sostegno. Sono stato in ottime mani con tutti gli infermieri e i medici della NASCAR e dell'UAB", ha twittato Anderson.

"Non c'è dubbio che la mano di Dio mi stava proteggendo. Il momento più spaventoso della mia carriera di pilota".

Anderson, che è anche proprietario di un team, era alla sua quinta partenza dell'anno e stava andando bene prima che le fiamme cominciassero improvvisamente a sprigionarsi da sotto la sua Chevrolet al 19° giro della gara di 94 giri.

Il veicolo ha quindi sbandato momentaneamente sulla pista prima di scivolare e colpire il muro di contenimento in una palla di fumo, mancando in qualche modo gli altri piloti in gara.

"Ho riportato ustioni di secondo grado su collo, viso, braccio destro, mani e ginocchia", ha aggiunto Anderson.

"Stasera mi hanno autorizzato a tornare a casa. I medici dicono che tutto dovrebbe guarire in poche settimane.

"Terrò tutti aggiornati sul processo di guarigione, ma sono felice che non sia andata peggio".

Fonte: edition.cnn.com