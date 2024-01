Il pilota di IndyCar Robert Wickens guida un'auto da corsa per la prima volta dopo il suo incidente paralizzante

L'incidente dell'agosto 2018 è avvenuto a pochi mesi dal debutto di Wickens nella IndyCar Series. Al Pocono Raceway in Pennsylvania, la Dallara-Honda del canadese è volata in aria, ha colpito la barriera di sicurezza esterna, poi è andata in una serie di violenti testacoda prima di cadere sulla traiettoria dei piloti in arrivo.

Wickens, che oggi ha 32 anni, dice di non ricordare l'incidente e forse per questo non ha avuto esitazioni quando gli è stata offerta l'opportunità di tornare al volante di un'auto da corsa.

Wickens ha guidato la Hyundai Veloster N TCR numero 54 con la Bryan Herta Autosport. Dotata di comandi manuali per l'accelerazione e la frenata, è normalmente guidata da Michael Johnson, un pilota paralizzato vincitore di una gara.

Robert Wickens ha guidato la Hyundai Veloster N TCR numero 54 per la prima volta al volante di un'auto da corsa.

Wickens ha fatto un giro al Mid-Ohio Sports Car Course di Lexington, Ohio, martedì scorso. Si tratta dell'ultima pista su cui Wickens ha corso prima dell'incidente.

"Ho dei ricordi molto belli di questo posto, quindi è davvero appropriato che io torni a guidare un'auto da corsa sulla stessa pista su cui ho concluso la mia ultima gara", ha detto Wickens alla CNN.

Ha detto che tornare al posto di guida è stato un po' strano, soprattutto con i comandi manuali, ma ha detto di essersi divertito.

"Ero molto eccitato (nei giorni precedenti). Poi, appena mi sono svegliato stamattina, è stato come tornare al lavoro, pronto a fare quello che volevo fare da tempo", ha aggiunto.

Si sta ancora riprendendo dalla grave lesione spinale che lo ha paralizzato dal petto in giù. Anche se ha fatto progressi e ora è in grado di alzarsi in piedi, la sua mobilità è ancora limitata. Ma Wickens ha detto che diventa ogni giorno più forte.

"Sono un po' un perfezionista quando si tratta del mio lavoro, di questo settore e della guarigione: non ho trattato la cosa in modo diverso", ha detto. "La mia teoria era che se si trattava di due ore di dolore e di duro lavoro per una vita di maggiore mobilità e per me stesso, allora avrei accettato ogni volta".

Wickens ha dichiarato di essere ansioso di tornare a correre, ma di prendere le cose giorno per giorno e di essersi divertito a guidare solo per il gusto di farlo.

"La cosa bella di oggi è che posso farlo solo per me", ha detto. "Non capita tutti i giorni di avere l'opportunità di vivere una giornata in pista come questa in cui puoi, senza pressioni, guidare solo per te stesso e per l'appagamento di aver realizzato qualcosa che volevi ottenere. E puoi farlo solo con persone fantastiche intorno a te".

Bianca Britton della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com