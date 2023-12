Il pilota di Formula Uno Zhou Guanyu dice che il dispositivo halo mi ha "salvato" durante un incidente ad alta velocità

Zhou è stato uno dei numerosi piloti coinvolti nell'incidente alla prima curva, che ha portato la sua Alfa Romeo a capovolgersi e a sbandare sulla pista e sulla ghiaia, prima di schiantarsi contro le recinzioni.

L'halo, realizzato in titanio, protegge l'abitacolo ed è stato introdotto nel 2018. Sebbene all'inizio sia stato criticato dai piloti, molti di loro hanno riconosciuto che l'halo ha evitato gravi lesioni.

"Sto bene, tutto a posto", ha twittato Zhou domenica, insieme a un selfie. "Halo mi ha salvato oggi. Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi!".

L'auto di Zhou è finita incastrata tra la barriera di pneumatici e la recinzione di protezione, che serve a proteggere i tifosi. La natura scomoda del posizionamento dell'auto ha richiesto un po' di tempo per estrarla.

George Russell della Mercedes, che è entrato in contatto con Zhou durante la collisione, è sceso immediatamente dalla sua auto una volta che questa si è fermata ed è corso a controllare Zhou.

Il debuttante, che è il primo pilota cinese in F1, è stato portato via in barella dal personale medico di emergenza e ha ricevuto il via libera dopo essere stato valutato al centro medico.

Anche il pilota della Williams Alex Albon è stato coinvolto nell'incidente ed è stato trasportato in un ospedale locale per accertamenti. Il suo team ha confermato su Twitter di aver ricevuto il via libera.

La gara è stata segnalata con bandiera rossa e sospesa fino alla rimozione dell'auto di Zhou. Mentre le auto rientravano ai box, alcuni membri di un gruppo ambientalista sono entrati in pista e si sono seduti in segno di protesta, anche se fortunatamente le corse si erano fermate.

Alla ripresa delle gare, Carlos Sainz della Ferrari si è assicurato la vittoria per la sua prima volta in F1, con Sergio Perez della Red Bull secondo e il favorito Lewis Hamilton terzo.

Fonte: edition.cnn.com