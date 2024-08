Il pilota di dressaggio vola al frusta dalla nazionale

La cavallerizza danese Carina Cassoe Krüth è accusata di aver frustato severamente un cavallo. Dopo la diffusione di un video che conferma le accuse, è stata condannata a una multa. Ora, la federazione l'ha esclusa dalla squadra nazionale - per un periodo indeterminato.

Carina Cassoe Krüth, cavallerizza danese, è stata esclusa dalla squadra nazionale a causa di frustate. Il motivo è un video che la mostra mentre frustata severamente un cavallo. La federazione ha annunciato questa decisione. Il comportamento della cavallerizza nel video di allenamento del 2022 non è compatibile con le norme e i valori descritti nel piano sportivo della federazione e della squadra nazionale, ha dichiarato. Non è ancora noto per quanto tempo durerà l'esclusione.

Cassoe Krüth avrebbe dovuto viaggiare come riserva con la squadra di dressage alle Olimpiadi, ma ha rinunciato alla sua partecipazione poco prima dell'annuncio della squadra. Secondo l'agenzia di stampa Ritzau, questo è successo dopo che il video è stato inviato alla Federazione Equestre Danese. La cavallerizza aveva vinto il bronzo ai Campionati Europei con la squadra danese lo scorso anno e l'oro ai Campionati del Mondo nel 2022.

Inizialmente solo una multa

Inizialmente, la federazione ha inflitto a Cassoe Krüth una multa di circa 670 euro. L'esclusione temporanea della cavallerizza di dressage è avvenuta dopo la pubblicazione del video su internet, che ha scatenato aspre critiche nell'opinione pubblica danese. Questo è l'ultimo caso sconcertante nella scena sportiva del dressage. Prima delle Olimpiadi, la tre volte campionessa olimpica Charlotte Dujardin aveva fatto scalpore. È apparso un video di quattro anni fa che la mostra mentre agisce contro il benessere di un cavallo.

La federazione mondiale FEI ha quindi annunciato che Dujardin è stata sospesa provvisoriamente. La 39enne aveva richiesto lei stessa questo provvedimento fino al completamento delle indagini. "Ciò che è successo non è affatto da me e non riflette come io alleni i miei cavalli o insegni ai miei studenti, ma non ci sono scuse", ha dichiarato in una successiva dichiarazione. "Sono profondamente mortificata e avrei dovuto dare l'esempio in quel momento. Mi scuso sinceramente per il mio comportamento".

L'esclusione di Cassoe Krüth dalle competizioni sportive, non solo dalla squadra nazionale, potrebbe essere una conseguenza delle sue azioni. Il suo comportamento nell'arena sportiva ha sollevato preoccupazioni significative riguardo al benessere degli animali e all'uso della forza negli sport equestri.

