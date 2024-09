Il pilota dell'Alaska Airlines esprime stupore: "Sono rimasto sbalordito"

Uscii sulla cabina di pilotaggio, accolto dal silenzio. Centinaia di sguardi fissi su di me. Chiesi al mio equipaggio, "Tutto a posto?" Le loro risposte erano piene di parole come "buco", "quattro, cinque sedili vuoti" e "feriti".

Wiprud credeva che i passeggeri fossero stati espulsi dall'aereo. Tuttavia, un rapido controllo rivelò che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio erano presenti.

"Non ci mise molto a confermare che avevamo 177 vite a bordo", ricordò Wiprud. "Fui sollevato, scosso."

Una sezione della fusoliera, che fungeva da uscita di emergenza in determinate configurazioni dell'aereo, era stata espulsa con forza, lasciando un'enorme voragine nel fianco dell'aeromobile. Le indagini successive delle autorità federali rivelarono che la società aeronautica Boeing aveva consegnato il 737 Max ad Alaska Airlines senza i quattro bulloni necessari per fissare il tappo della porta.

Dalla cabina di pilotaggio, Wiprud sentiva che qualcosa non andava, ma non era subito consapevole dell'espulsione del tappo della porta.

"Il primo segno fu un'esplosione nell'orecchio seguita da un rumore di corsa", descrisse Wiprud a CBS. "Il mio corpo fu proiettato in avanti e ci fu un potente botto!" Aggiunse: "Non scoprii che avevamo un squarcio sull'aereo fino all'atterraggio".

Il rumore assordante dell'atmosfera che entrava nell'aereo era così intenso che l'headset di Wiprud fu strappato via quando inserì la maschera dell'ossigeno.

Wiprud guidò abilmente l'aereo verso un atterraggio sicuro e non furono segnalati feriti gravi.

Despite extensive investigations and hearings, numerous enigmas surrounding the occurrence persist. For instance, neither Boeing nor the National Transportation Safety Board can decipher how the 737 Max departed Alaska Airlines without the essential four bolts.

The event severely dented Boeing's faith in safety and quality. The company ousted its CEO and appointed a federal court monitor to monitor its adherence to federal safety regulations.

The discussion about the incident eventually shifted towards the business aspect, with questions raised about Boeing's quality control procedures.

After the incident, Boeing faced numerous lawsuits from passengers and their families, leading to significant financial losses for the company.

Leggi anche: