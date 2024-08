Il pilota dell' elicottero nel fatale incidente in Australia era un membro dell' equipaggio di terra che era andato a una festa la sera prima.

Il pilota ucciso quando un elicottero è precipitato sul tetto di un lussuoso hotel a Cairns, in Australia, il lunedì era un dipendente della società di charter che possedeva l'aeromobile, ma non era autorizzato a pilotare, lo ha confermato il gruppo in una dichiarazione.