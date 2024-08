Il pilota americano Logan Sargeant sfugge illeso dopo un incidente durante le sessioni di allenamento per il Gran Premio olandese di Formula 1.

Sergeant indugiò per un po' nel veicolo, annunciando "Sto bene" attraverso la radio del team, prima che il suo ingegnere di pista gli segnalasse di abbandonare il veicolo, notando tracce di fumo che fuoriuscivano dalla parte posteriore dell'auto.

Il pilota della Williams Racing saltò fuori dal veicolo fumante e si diresse verso il bordo della pista, causando una bandiera rossa per il resto della sessione. Il team di Sergeant riferì che era al sicuro, ma i danni alla sua auto erano troppo estesi per essere riparati entro il limite di qualificazione.

La Williams Racing ha dichiarato in un comunicato pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, "Il team continuerà a riparare e costruire il suo veicolo in vista del giorno della gara."

Nel suo debutto nel Gran Premio dal momento in cui la Williams ha annunciato il suo sostituto con lo spagnolo Carlos Sainz per la stagione successiva, Sergeant, che non ha ancora segnato un punto quest'anno, stava gareggiando.

Si è unito al team a bordo della stagione 2023 e è stato il primo pilota americano di F1 a segnare punti in tre decenni quando ha finito al 10° posto al Gran Premio degli Stati Uniti.

Lando Norris ha infine registrato il tempo più veloce nelle qualificazioni, assicurandosi una posizione di partenza in pole position per la domenica, seguito da Max Verstappen al secondo posto e Oscar Piastri al terzo. Inaspettatamente, Lewis Hamilton è stato eliminato nel secondo turno, relegandolo a una posizione di partenza in 12° posizione per la griglia della domenica.

