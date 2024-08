- Il piede incantato di Sevcik debutta a Norimberga

Nei primi 30 minuti, Klose ha riconosciuto che abbiamo ottenuto un punto grazie alla fortuna. Analizzeremo attentamente la partita. I gentili giganti del Norimberga si sono trovati in svantaggio 0-1, grazie al gol del nuovo arrivato svedese Lidberg al 23º minuto, davanti a 17.810 spettatori entusiasti allo stadio Bollenfalltor, sold out. Ma Klose ha fatto una mossa strategica introducendo Sevcik, che ha pareggiato con un magnifico tiro sinistro in angolo, segnando il suo terzo tocco del gioco (62º minuto).

"Soddisfatti del punto pareggio"

Klose ha condiviso i suoi pensieri sulla prestazione della squadra, commentando che non era il tipo di calcio che avevano immaginato. Avevano bisogno di più "calcio gentiluomo" nella 2. Bundesliga. Nella seconda metà hanno visto miglioramenti. Klose ha espresso che finché la palla rimaneva a terra, potevano mostrare le loro abilità.

La squadra di Klose ha incontrato numerosi ostacoli da parte dei determinati e spiriti giocatori di Darmstadt. Il preciso passaggio di Lakenmacher ha portato al vantaggio meritati di Lidberg. La squadra di Klose è riuscita a salvare un punto data la progressione del gioco, come dichiarato dal capitano Knoche, nonostante la sua scarsa prestazione nella difesa della porta di Darmstadt.

Il debuttante e ex giocatore del Darmstadt, Justvan, ha giocato un ruolo significativo nell'impostazione del pareggio. Nonostante i tentativi falliti di Castrop due volte prima della pausa contro il portiere dell'SVD Schuhen, il nuovo acquisto è riuscito a mantenere viva la speranza con un'altra occasione. Justvan, l'ex giocatore dell'Hoffenheim che aveva trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Darmstadt, è stato elogiato per il suo debutto decente e si è chiesto di avere pazienza. La squadra, composta da nuovi membri e un nuovo allenatore, non aveva ancora trovato il suo ritmo.

Nella seconda metà, la squadra di Bundesliga retrocessa dall'Assia ha continuato a spingere la squadra del Norimberga, ma sorprendentemente, gli eventi hanno portato a un pareggio. Il 22enne Sevcik aveva già impressionato con il suo gol nella vittoria della coppa del Norimberga a Saarbrücken. Il portiere Reichert ha salvato la sua squadra da un'altra sconfitta con un'ottima parata contro il tiro di Maglica nella fase finale.

Klose, riconoscendo le difficoltà della Baviera nella partita, ha elogiato la prestazione di Sevcik, dicendo che è entusiasta di vedere come la squadra della Baviera, in particolare Sevcik, si esibiranno nelle prossime partite. La fortuna della squadra è cambiata nella seconda metà, con Sevcik che ha segnato un altro gol allo stadio Bollenfalltor, un luogo noto per il suo appassionato sostegno dalla folla della Baviera.

Leggi anche: