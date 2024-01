Il piccolo villaggio svizzero che vuole diventare un hotel

Ma qui, in quello che è il più piccolo comune della Svizzera, i cittadini devono affrontare una dura realtà.

Quella che un tempo era una fiorente comunità agricola di circa 300 persone si è ridotta a soli 12 residenti, 11 dei quali hanno più di 65 anni. Oggi l'unica attività economica del paese è l'osteria, un ristorante rustico.

Qui, nella Svizzera italiana, non lontano da Lacarno, gli edifici con il tetto di ardesia di Corippo, costruiti con il granito locale del Ticino, sono rimasti in gran parte intatti per secoli - ma ora è sul punto di diventare una città fantasma.

Albergo sparso

Tuttavia, non tutto è perduto. Una fondazione locale, la Fondazione Corippo 1975, ha ideato un modo originale per salvare il villaggio: Corippo diventerà il primo "albergo diffuso" del Paese.

Prendendo a prestito un modello che ha già avuto successo in Italia, circa 30 dei 70 edifici del villaggio - con tetti di ardesia, costruiti con il granito locale del Ticino e vecchi di secoli - saranno convertiti in case di vacanza e camere d'albergo.

Secondo Fabio Giacomazzi, architetto e presidente della fondazione, ciò darà ai visitatori "la possibilità di vivere un soggiorno molto particolare in un autentico villaggio rurale che è rimasto praticamente lo stesso dal 1800".

Oltre a immergersi nell'atmosfera di un autentico villaggio ticinese, gli ospiti potranno fare escursioni nella regione, visitare siti culturali e gustare la gastronomia locale.

Aperto per affari

"L'idea è nata negli anni '90", spiega Giacomazzi. "L'idea originaria di riportare gli abitanti permanenti non era [più] realizzabile, perché gli edifici sono troppo piccoli e non direttamente inaccessibili in auto".

E ora, finalmente, le cose cominciano ad andare per il verso giusto. Il primo cottage, la Casa Arcotti con due camere da letto, ha aperto agli ospiti a fine luglio 2018, mentre l'apertura dell'hotel vero e proprio è prevista per Pasqua 2020.

Il piano di restauro completo in tre fasi - il cui prezzo si aggira intorno ai 6,5 milioni di dollari - prevede l'ampliamento e la ristrutturazione dell'osteria, che diventerà non solo la sala da pranzo dell'hotel ma anche un punto di accoglienza e di incontro.

Le piazze pubbliche di fronte al municipio e alla chiesa diventeranno spazi comuni all'aperto, mentre un mulino, un panificio e un'essiccatoio per le castagne saranno ristrutturati.

Sono previsti anche interventi paesaggistici e la reintroduzione dell'allevamento di capre, oltre a segale, canapa e castagni.

E ora?

Il progetto non è ancora completamente finanziato, anche se nell'agosto 2018 il New York Times ha riportato che finora sono stati raccolti 2,7 milioni di dollari, attraverso finanziamenti pubblici e prestiti bancari.

Il progetto ha suscitato grande interesse a livello internazionale, con visitatori desiderosi di immergersi nella vita del villaggio svizzero. Nel 2017, il progetto ha vinto il premio per l'innovazione alberghiera dell'associazione svizzera degli hotel e dei ristoranti Gastrosuisse.

Tuttavia, ci sono alcuni punti interrogativi sulla fattibilità del progetto.

Con una popolazione così piccola e anziana, le persone disponibili ad accogliere i turisti in visita sono relativamente poche. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che gli sforzi debbano essere concentrati sulla risoluzione di problemi infrastrutturali, come la scarsa fornitura di acqua, invece che sull'attrazione dei viaggiatori.

Secondo Giacomazzi, il concetto di hotel potrebbe incrementare il numero di residenti.

"Speriamo che l'hotel offra l'opportunità a una giovane famiglia di intraprendere la gestione e di stabilirsi a Corippo insieme ad alcuni dipendenti", afferma.

Il progetto è anche quello di attirare commercianti di artigianato nella zona, per rivitalizzare ulteriormente il villaggio.

Casa Arcotti è aperta ai visitatori. Ha quattro posti letto e costa 128 franchi (133 dollari) a notte.

Verzasca Rustici, 6634 Brione Verzasca, Svizzera; (41) 91 746 1094

Per maggiori informazioni sul progetto, visitare il sito web della Fondazione Corippo 1975.

Fonte: edition.cnn.com