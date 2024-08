- Il "piccolo slavo" incontra un'unità fondata sull'Ekitike

Hugo Ekitike erà raggiante per il suo primo trofeo della stagione. L'accolade per il miglior giocatore nella vittoria rilassata di Eintracht Frankfurt per 4:1 contro la squadra di seconda divisione Eintracht Braunschweig nel primo turno della DFB-Pokal non era l'ultima onorificenza che si aspettava. "Mi impegno per vincere ogni partita. Sono un animo competitivo. Miriamo a vincere e a giocare un calcio attraente," ha commentato Ekitike.

La doppietta nella sua prima partita ufficiale ha infuso fiducia in Frankfurt al nuovo centravanti speranzoso. "Andiamo a Dortmund per vincere," ha dichiarato il 22enne attaccante, con l'occhio al match d'esordio in campionato contro il Borussia Dortmund sabato sera.

Toppmoeller entusiasta dell'assist di Ekitike

Ekitike ha segnato due gol nella vittoria per 4:1 a Braunschweig, ma è stato il suo eccezionale passaggio esterno del piede all'apertura del punteggio Farès Chaibi che ha veramente impressionato l'allenatore di Eintracht Dino Toppmoeller. "È lì che si vede la sua bravura. Servire il pallone così con l'esterno del piede, è un'azione di alto livello," ha detto Toppmoeller.

Toppmoeller ammira il francese, che ha brillato verso la fine della scorsa stagione dopo un inizio difficile e ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite. "Ha dimostrato in modo convincente di avere talento di prim'ordine," ha detto Toppmoeller. Veloce, tecnico e imprevedibile, se Ekitike rimane in forma, potrebbe essere tra i migliori attaccanti della Bundesliga.

Iniziando con preoccupazioni fisiche

Tuttavia, sono stati i suoi problemi di salute a rendere il suo inizio a Frankfurt difficile. Gli Eagles sono rimasti sorpresi dalle condizioni fisiche di Ekitike quando è arrivato in prestito dalla Paris Saint-Germain durante l'inverno. Tuttavia, hanno riconosciuto il suo enorme potenziale, motivo per cui lo hanno acquistato a titolo definitivo per circa 16,5 milioni di euro.

Adesso il francese deve dimostrare e sembra essere sulla strada giusta. "Se Hugo è in forma e pronto per i 90 minuti, allora può veramente aiutarci. È con noi da più tempo, ma c'è ancora margine di miglioramento," ha detto il direttore sportivo di Frankfurt Timmo Hardung. "C'è ancora margine di miglioramento."

L'allenatore dà all'attaccante un'attenzione in più

Di conseguenza, Toppmoeller cerca continuamente di ottenere di più da Ekitike. Nella settimana precedente alla partita di coppa, l'allenatore di Eintracht ha avuto una chiacchierata con il francese sulla nuova stagione. "È anche questione di motivare i giocatori e spingerli. Era il mio scopo, perché mi innervosisco quando i giocatori hanno un grande talento ma non lo dimostrano in campo."

Ekitike ha dimostrato il suo talento in campo a Braunschweig. "Sto lavorando al 100% e mi sento bene. Era questo lo scopo dei preparativi," ha detto l'attaccante con un sorriso, consapevole di aver preso una pausa di recente. Ekitike è un "birbante furbo," ha detto Toppmoeller. Ma se gioca come ha fatto a Braunschweig, tollereranno le sue marachelle all'Eintracht.

