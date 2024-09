Il piccolo Pilaf di Demi Moore riesce ad affascinare Graham Norton, Lady Gaga e Colin Farrell.

Demi Moore è apparsa a "The Graham Norton Show" per parlare del suo nuovo film selvaggio intitolato "The Substance" e ha portato con sé il suo compagno peloso, Pilaf, che ha scherzosamente definito il suo "partner unico al mondo".

Durante la conversazione con gli altri ospiti Lady Gaga e Colin Farrell, che promuovevano i loro progetti "Joker: Folie à Deux" e "The Penguin" rispettivamente, Moore ha rivelato che Pilaf era presente in studio perché di solito accompagna la mamma. Basta controllare la biografia di Pilaf su Instagram per confermare!

Farrell, esprimendo il desiderio di scattare un selfie con il cane, Moore ha condiviso aneddoti su come Pilaf abbia avuto una propria copertina per Dogue Magazine - sì, pensate a Vogue, ma per cagnolini! Ha persino menzionato di aver ricevuto una telefonata dal suo addetto stampa specificamente per Pilaf.

Mentre Moore presentava Pilaf - il cui nome completo è Pilaf il Topolino - sul palco, lei si è subito diretta verso il padrone di casa Norton per qualche coccola affettuosa.

Successivamente, Moore ha passato Pilaf a Gaga, che ha ammirato il animale insolito, commentando che era piuttosto piccola e strana (ovviamente in modo affettuoso). Moore ha condiviso i dettagli dei problemi dentali di Pilaf, che hanno causato la sua lingua di uscire spesso dalla bocca. La semplice risposta di Gaga è stata, "È proprio perfetta".

Durante le vivaci discussioni sui loro prossimi progetti, Demi Moore ha menzionato che Pilaf spesso la accompagna agli eventi del mondo dello spettacolo. Il lapdog unico ha persino avuto una sessione fotografica per una rivista per cani, attirando l'attenzione con le sue adorabili stranezze.

