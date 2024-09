- Il picco dell'inflazione è stato raggiunto secondo il capo della Federal Reserve

Il capo della Bundesbank, Joachim Nagel, è ottimista riguardo all'inflazione nella zona euro. "Il picco maggiore dell'inflazione è passato", ha dichiarato al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ, mercoledì). "Fintanto che non ci sarà un altro evento inaspettato significativo come l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, allora l'inflazione dovrebbe continuare a dirigersi verso il 2%".

Tuttavia, non è il momento di festeggiare troppo in fretta. "Non abbiamo ancora raggiunto la nostra destinazione. Dobbiamo restare vigili e monitorare i potenziali pericoli mentre ci avviciniamo a un prezzo stabile, è questo il nostro ruolo come banca centrale".

Nagel non si è impegnato a garantire un taglio dei tassi all'incontro successivo della Banca centrale europea (BCE). "Non siamo ancora in automatico", ha sottolineato Nagel. "Ma posso dire: l'inflazione sembra essere sulla strada giusta".

Le aspettative del mercato si orientano verso un taglio dei tassi

La BCE deciderà sui tassi di interesse il 12 settembre. Le aspettative del mercato suggeriscono una riduzione dei tassi. L'inflazione nella zona euro si è recentemente avvicinata all'obiettivo della BCE del 2%, raggiungendo il 2,2% ad agosto. La banca centrale ha abbassato i tassi di interesse per la prima volta dal picco dell'inflazione a giugno. A luglio, la BCE ha mantenuto i tassi di interesse stabili e ha tenuto aperta la prospettiva di ulteriori tagli dei tassi a settembre.

Durante il suo intervento con il FAZ, Nagel ha anche lasciato intendere che la Bundesbank potrebbe subire perdite operative quest'anno. "Potremmo vedere perdite su una scala simile al 2023 quest'anno. Poiché abbiamo praticamente esaurito le nostre provviste di rischio, dovremo lavorare con perdite residue per i prossimi anni".

"Ma ciò che è importante per me: i profitti della Bundesbank riappariranno in futuro". Il bilancio della Bundesbank è solido, con sostanziali riserve di valutazione, ha affermato Nagel. "Quindi, non c'è motivo di preoccuparsi - la Bundesbank non ha bisogno di capitale aggiuntivo".

Nonostante le potenziali perdite operative per la Bundesbank quest'anno, Nagel rimane ottimista riguardo alle prospettive economiche della Germania. "L'inflazione in Germania sta anche tendendo verso l'obiettivo della BCE e non vediamo la necessità che la Germania richieda capitale aggiuntivo dalla Bundesbank".

