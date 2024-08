- Il picco dell'estate di caldo torrido colpisce la Renania-Palatinato.

L'estate torrida in Renania-Palatinato ha battuto i record, raggiungendo un'eccezionale ondata di calore - addirittura superiore ai precedenti. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha confermato che l'estate in Renania-Palatinato è partita tardi a luglio, dopo un inizio difficile. Dopo questo intoppo, le temperature sono schizzate alle stelle: il 13 agosto, il DWD ha registrato la temperatura più alta a livello nazionale di 36,5 gradi Celsius a Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Più Caldo del Solito

La temperatura media è salita a 18,4 gradi Celsius, che era 2,1 gradi Celsius superiore alla soglia internazionale riconosciuta di 16,3 gradi Celsius tra il 1961 e il 1990.

Inoltre, la regione è stata più secca del solito. Con 185 litri per metro quadrato (valore di confronto: 218 litri), la Renania-Palatinato si è classificata al penultimo posto nella classifica nazionale. Il sole è apparso spesso e ha brillato per un'estesa durata di 710 ore (precedentemente 595 ore).

Nazione Arrostita

L'ondata di calore estremo non si è limitata alla Renania-Palatinato; si è estesa in tutto il paese. La temperatura media era di 18,5 gradi Celsius, che era 2,2 gradi Celsius superiore alla soglia riconosciuta tra il 1961 e il 1990, secondo il DWD. Rispetto al periodo di riferimento attuale, più caldo, tra il 1991 e il 2020 (17,6 gradi Celsius), la differenza era più piccola, di 0,9 gradi Celsius.

In sintesi, l'estate del 2024 non è stata un nuovo record, ma ha segnato il "28º estate calda consecutiva", secondo i dati del DWD.

L'ondata di calore estremo si è estesa oltre la Renania-Palatinato, influenzando anche altre parti del paese. Anche la temperatura media di quest'altra regione è aumentata significativamente, superando la soglia riconosciuta.

