Il picco del caldo dell'anno è passato

Il periodo di temperature estive roventi, generalmente chiamato 'giorni del cane', è giunto al termine. Poiché non è prevista alcuna nuova ondata di calore, i giorni recenti potrebbero essere stati i più caldi dell'intero anno.

Quest'anno, il caldo ha preso il suo tempo per arrivare. Non è stato fino al 9 agosto che abbiamo iniziato a sentire il calore, con il mercurio che saliva sopra i 30 gradi nel sud-ovest. Le temperature afose hanno raggiunto i 36,5 gradi a Bad Ahrweiler/Neuenahr (Renania-Palatinato), 36,3 gradi a Waghaeusel-Kirrlach (Baviera) e 36,2 gradi sia a Ennigerloh-Ostenfeld (NRW) che ad Andernach (Renania-Palatinato). L'ondata di calore è terminata il 17 agosto, con temperature fino a 32 gradi in Sassonia e Lusazia.

Le notti fredde, le più fresche dell'anno, hanno anche guadagnato un posto nella classifica annuale. Essen-Bredeney ha registrato una temperatura di 24,4 gradi.

Fino al 2024 agosto, le temperature sono state notevolmente elevate. La media mensile attuale è di 20,5 gradi, molto vicina al record di agosto 2003, che ha visto una media di 20,54 gradi.

Tuttavia, è improbabile che quest'anno superi i massimi storici e possiamo aspettarci temperature più fresche e miglior ventilazione nella seconda parte del mese. Questo cambiamento positivo è dovuto all'influenza della bassa pressione del Mare del Nord "Rebecca" e della bassa "Susanne", che porta venti più freschi e temperature tra 20 e 30 gradi durante il giorno e fino a 15-8 gradi durante la notte. Ecco una panoramica.

Lunedì e martedì: in arrivo l'alta "Nikolas"

Dopo una notte umida e piovosa nel sud-est, lunedì sarà piovoso nel sud. Tuttavia, la situazione sembra promettente poiché l'alta "Nikolas" segue il fronte della bassa "Susanne". Il mercurio oscillerà tra 18 gradi alle Alpi e 26 gradi lungo il Reno lunedì. Le temperature sono previste tra 23 e 29 gradi martedì.

Mercoledì e giovedì: persistono i venti del nord

Mercoledì sarà caratterizzato da venti più forti e condizioni meteorologiche instabili nel nord, che si intensificheranno in tempeste giovedì. Il resto della settimana sarà principalmente soleggiato e asciutto, con temperature gradevoli. Mercoledì il mercurio oscillerà tra 18 e 26 gradi, mentre giovedì le temperature sono previste tra 22 e 28 gradi.

Venerdì e il weekend: entra in gioco l'incertezza

I pronostici meteorologici sono ancora indecisi sulla traiettoria per la fine della settimana e il resto del mese. Ma gli appassionati di estate nel sud-est possono ancora nutrire speranze, soprattutto sabato, che potrebbe essere l'apice con temperature tra 22 e 32 gradi. Il weekend si rivelerà meno caldo e più instabile.

Despite the high temperatures experienced throughout August, the European Union was not exempt from the anticipated cooling trend. The influence of the North Sea low "Rebecca" and low "Susanne" is expected to bring cooler winds and temperatures to various European Union countries in the latter part of the month.

