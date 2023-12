Il picchiatore dei San Diego Padres Manny Machado diventa il primo giocatore della MLB a essere espulso per aver contestato la violazione del nuovo timer dei lanci.

Nel primo inning della sconfitta dei Padres per 8-6 contro gli Arizona Diamondbacks, Machado ha cercato di chiamare un timeout mentre si aggiustava i guanti, mentre il timer dei lanci, da poco istituito, si avvicinava.

Ai battitori è consentito un timeout per ogni apparizione al piatto, e Machado non ha usato il suo.

Il trentenne terza base pensava di averlo fatto, ma l'arbitro di casa base Ron Kulpa ha giudicato che Machado l'aveva chiamato dopo che il timer aveva raggiunto gli otto secondi: secondo le nuove regole, i battitori devono essere pronti nel box di battuta quando mancano otto secondi.

Di conseguenza, a Machado è stato assegnato uno strike, il che significa che è stato eliminato. Un Machado furioso si è girato per discutere con Kulpa e, dopo aver scambiato qualche parola, è stato espulso dal resto della partita.

Secondo la MLB, un funzionario della lega ha dichiarato che Kulpa ha chiamato correttamente lo strike.

Tuttavia, Machado non era d'accordo. "L'ho chiamato a otto secondi", ha detto ai giornalisti in seguito.

"Non me l'ha data. Ora, sono stato eliminato. Ho fatto male alla mia squadra uscendo dal gioco e venendo buttato fuori. Mi sembra di non aver fatto nulla di male".

Si tratta della decima espulsione della carriera di Machado.

Il manager Bob Melvin non ha contestato l'espulsione di Machado. "Il nostro punto di vista era: Se avesse ottenuto il timeout, non ci saremmo trovati in questa situazione".

Secondo la MLB, i club hanno dato istruzioni affinché la contestazione delle violazioni venga trattata come la contestazione delle palle e degli strike, il che significa che chiunque contesti una decisione verrà espulso.

Accelerare i tempi

Le nuove regole della MLB mirano a velocizzare il gioco, visto che in passato le partite di baseball richiedevano in media più di tre ore per essere terminate.

Oltre alle nuove norme che prevedono che i battitori debbano essere pronti per un lancio entro otto secondi dal timer, esse stabiliscono che i lanciatori hanno 15 secondi per completare una consegna a basi vuote e 20 secondi con corridori sulle basi.

Inoltre, i battitori saranno limitati a un timeout per ogni apparizione al piatto e ci sarà anche un timer di 30 secondi tra i battitori.

Le nuove norme prevedono anche che le dimensioni delle tre basi passino da 15 a 18 pollici, nella speranza di ridurre gli infortuni.

Ben Church della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com