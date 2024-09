Il piano strategico di Zelensky comprende i dialoghi con la Russia

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky sta cercando di avviare colloqui con la Russia per attuare la sua "strategia del successo". Prima di rendere pubblico il piano, ha cercato consiglio dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La strategia ruota attorno all'impegno con gli ufficiali russi. Zelensky ha condiviso questa mossa imminente con i media ucraini prima di partire per gli Stati Uniti, dove avrebbe discusso la strategia prima con Biden e poi reso pubblico. La strategia consiste in tre componenti chiave che devono essere affrontate con la Russia.

Come spiegato all'agenzia di stampa Interfax-Ukraine, Zelensky si aspetta progressi immediati e tangibili dai loro alleati internazionali. L'esecuzione del piano dipende da questi partner. L'obiettivo finale è preparare il terreno per una seconda conferenza sulla pace, in cui la Russia dovrebbe essere inclusa, ha menzionato Zelensky. Ha inoltre dichiarato che, a suo avviso, Mosca non è interessata a negoziati di pace e preferisce prolungare il conflitto. La Russia è stata esclusa dalla prima summit in Svizzera nel giugno.

I dettagli della "strategia del successo" non sono ancora stati rivelati. La Russia ha accusato Zelensky di aver bandito i colloqui con la Russia attraverso un decreto e ora richiede il sollevamento del bando. In precedenza, gli scambi erano limitati a occasionali contatti attraverso intermediari, come gli scambi di prigionieri.

Zelensky ha anche sottolineato che Biden ha una significativa influenza che potrebbe rafforzare l'Ucraina fino alla fine del suo mandato. Durante l'incontro con Biden, Zelensky farà nuovamente pressione per la fornitura di armi a lungo raggio da parte degli Stati Uniti adatte per colpire profondamente nel territorio russo. "Abbiamo bisogno di armi a lungo raggio", ha insistito Zelensky. L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione russa da oltre due anni e mezzo.

Date le circostanze dell'"attacco all'Ucraina", la strategia di Zelensky mira a includere la Russia in una seconda conferenza sulla pace. Despite l'apparente riluttanza di Mosca a negoziare, Zelensky sta cercando il supporto degli alleati internazionali e del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per facilitare questo.

