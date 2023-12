Il piano elettorale di Putin, la scomparsa di Navalny. Non è una coincidenza, dice l'ex ministro russo

Secondo il team di Navalny, l'importante politico è scomparso da 17 giorni e non si sa dove si trovi.

"Oggi Alexey avrebbe dovuto sostenere due processi. Anche oggi non è stato portato alle riunioni. Navalny non è mai stato nascosto così a lungo", ha dichiarato il team di Navalny in un post su Telegram.

La durata senza precedenti dell'assenza di Navalny dalla vista pubblica ha suscitato preoccupazioni per il suo benessere e la sua sicurezza.

Gli assistenti di Navalny hanno rinnovato la richiesta di informazioni, offrendo una ricompensa in criptovalute per dettagli completi e affidabili sulla sua attuale posizione o sul suo stato.

Interrogato più volte la scorsa settimana sull'assenza di Navalny, il Cremlino ha dichiarato ai giornalisti di non avere "né l'intenzione né la capacità di monitorare il destino dei prigionieri e il processo di permanenza nelle istituzioni competenti".

Nessuna coincidenza

Vladimir Milov, ex vice ministro dell'Energia russo e ora consigliere di Navalny, ha dichiarato a Richard Quest della CNN che la tempistica della scomparsa di Navalny "non è una coincidenza", notando l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin della sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni russe del marzo 2024 - una mossa che potrebbe vederlo mantenere il potere almeno fino al 2030.

"Penso che sia una tattica deliberata. Non è una coincidenza che Navalny sia scomparso proprio nel momento in cui sono state annunciate le cosiddette elezioni presidenziali farsa e che Putin abbia annunciato che si sarebbe ricandidato", ha detto Milov.

"Putin è davvero intenzionato a dimostrare che entrerà al Cremlino per un altro mandato attraverso l'intimidazione, la repressione, la pressione sulla società, e questo è chiaramente un ricatto a tutte le forze di opposizione", ha aggiunto Milov.

Prima dell'intervista, venerdì la CNN ha contattato il Servizio penitenziario russo, chiedendo informazioni sulla posizione di Navalny.

Milov ha dichiarato venerdì a Quest che, nonostante i suoi sforzi per trovare Navalny, "finora non c'è stata risposta".

Milov ha detto che i suoi colleghi hanno dovuto inviare richieste formali e scritte agli istituti di detenzione in Russia per chiedere informazioni sulla posizione di Navalny, un processo che ha descritto come "noioso" e "che richiede tempo e fatica".

"I miei colleghi hanno bombardato tutti gli istituti di detenzione noti in Russia per cercare di trovare Navalny in tutto il Paese", ha detto Milov.

Ha aggiunto che hanno ricevuto risposte, con alcuni centri di detenzione che hanno confermato che Navalny non era presente in quelle strutture.

Ha detto che altre strutture non hanno ancora risposto alle richieste, aggiungendo che si tratta di un "processo costante".

Fonte: edition.cnn.com