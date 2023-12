Il piano di Sydney per diventare "la capitale mondiale del Capodanno

È mattina presto, tre giorni prima di Capodanno. Il porto è la tela di Jacobowski. Ha intenzione di dipingerlo con effetti pirotecnici.

"È la struttura più conosciuta al mondo, per cui è fantastico giocare un piccolo ruolo in questo contesto", dice Jacobowski alla CNN.

"Ci sono un miliardo di persone che si sintonizzano per guardare i fuochi d'artificio, quindi sì... non c'è pressione per fare i fuochi d'artificio nel modo giusto", dice ridendo.

Il team di Jakubowski attrezzerà la Sydney Opera House con alcuni dei 36.000 effetti di sparo, 13.000 proiettili aerei e più di 75.000 effetti pirotecnici che esploderanno sopra il porto dopo lo scoccare della mezzanotte.

L'amministrazione locale di Sydney, che definisce la sua città "Capitale mondiale del Capodanno", ha inoltre predisposto 7.000 fuochi d'artificio sul Sydney Harbour Bridge, per farlo "danzare con i colori".

"È una tradizione così importante nel periodo di punta dell'estate", afferma John Hughes. È l'amministratore delegato del Luna Park, un parco divertimenti in stile Art Déco situato sotto il ponte.

"Tutti i punti di riferimento iconici sono raggruppati su questo incredibile porto ed è uno dei primi posti al mondo in cui si festeggia il nuovo anno".

Il Luna Park è uno di questi punti di riferimento: La risposta di Sydney a Coney Island, il sorriso spalancato del clown del Luna Park è inconfondibile. Quest'anno il team organizzerà la sua ventesima festa di Capodanno nel porto.

Mentre la stravaganza ufficiale di Capodanno si concentra sull'Harbour Bridge e sull'Opera House, la grande notte di Sydney si fa sentire in tutta la città, illuminando le singole strade, le case e le attività commerciali con l'atmosfera della serata.

È un evento di cui gli abitanti di Sydney sono "immensamente orgogliosi", afferma Hughes del Luna Park, entusiasta del numero di turisti che dall'Australia e da tutto il mondo si riverseranno al Luna Park.

Dall'altra parte del mare, la Sydney Opera House compie 50 anni nel 2023. Quando fu inaugurata nel 1973, l'architetto Jorn Utzon non solo diede all'Australia un simbolo da mostrare con orgoglio sui francobolli o da cui lanciare fuochi d'artificio.

La House, come viene affettuosamente chiamata, nel corso di mezzo decennio ha contribuito all'evoluzione della cultura australiana. A Capodanno l'Opera Australia metterà in scena una rappresentazione de "La Traviata".

Il soprano Samantha Clarke afferma che il fatto che Sydney sia identificata da un'istituzione culturale è importante.

"Per l'Australia... siamo un Paese così giovane e il fatto che un luogo così iconico sia un teatro d'opera, che sia un punto di riferimento per noi, è molto speciale", afferma l'attrice.

La moderna nazione australiana sarà anche giovane, ma ospita la cultura più antica del mondo. Gli indigeni australiani abitano il continente da oltre 60.000 anni. Quest'anno, un referendum volto a riconoscere le popolazioni delle Prime Nazioni in Australia nella costituzione del Paese è stato bocciato dopoun'acrimoniosa campagna vinta dai partiti conservatori.

Alle 19.30 una cerimonia indigena del fumo "ripulirà il porto dagli spiriti negativi", prima che gli artisti indigeni curino uno spettacolo pirotecnico intitolato "Buried Country".

Secondo il direttore creativo Nooky, il tema sottolinea che gli australiani e i visitatori sono sempre in terra indigena, anche nelle grandi città.

"Ci appelliamo ai nostri anziani per avere forza in questo momento e per celebrare le loro conquiste e le conoscenze che hanno tramandato. Spero di creare un evento memorabile a cui tutti possano partecipare. Questa piattaforma ci permette di condividere la nostra verità, le nostre storie, la nostra voce con il mondo", ha detto Nooky.

Il mondo ci guarderà.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com