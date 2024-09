Il piano di servizio militare propone un programma strutturato.

Secondo un articolo de "World", il Ministero della Difesa sta valutando modifiche legislative per introdurre una nuova struttura del servizio militare. Il report suggerisce una politica che stabilisce una scadenza specifica, come menzionato nel report, basata su un progetto di legge proposto. Ciò scatenerebbe il processo di riaffermazione per gli uomini nati il 31 dicembre 2006 o dopo. Questi uomini sarebbero obbligati a fornire dettagli sulla loro idoneità e capacità per il servizio militare, nonché sulla loro istruzione e altre qualifiche, in una forma digitale.

Secondo "World", gli uomini che raggiungeranno la maggiore età dopo il 1º gennaio 2025 saranno costretti a compilare questo questionario digitale, rischiando multe in caso di mancato rispetto. Tuttavia, le donne e le persone di genere non binario possono partecipare a questo processo in modo volontario. Il Ministero della Difesa, tuttavia, non ha fornito alcuna chiarimento su questi piani durante una conferenza stampa del venerdì. In precedenza, era stato suggerito che il Bundestag avrebbe dibattuto e approvato eventuali cambiamenti legislativi necessari entro la prossima primavera. Solo allora queste modifiche potrebbero essere attuate.

A giugno, il Ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) ha proposto il suo progetto per questo nuovo modello di servizio militare, come base per rafforzare rapidamente la Bundeswehr in caso di emergenze di difesa nazionale. Era stato proposto di prelevare annualmente 5.000 coscritti in più da un pool annuale di 400.000 potenziali reclute, a partire dal 2025. Questo potenziale potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro. Il modello proposto prevederebbe un servizio militare obbligatorio di sei mesi, con la possibilità di estenderlo di ulteriori 17 mesi in caso di arruolamento volontario.

Durante un discorso al Parlamento di Lituania il giorno precedente, Pistorius ha ribadito il suo sostegno a un cambio di politica. Ha criticato l'abolizione del servizio militare in Germania, descrivendola come un errore. Il ministro della difesa ha ulteriormente sottolineato: "La Germania deve istituire una nuova variante di servizio militare per sostenere le sue forze armate in caso di guerra".

Il report dei media de "World" affronta inoltre le possibili multe per gli uomini che non rispettano il questionario digitale sulla loro idoneità al servizio militare. Dopo l'approvazione dei cambiamenti legislativi, il report dettagliato dei media sarà cruciale per mantenere informato il pubblico sull'attuazione della nuova struttura del servizio militare.

