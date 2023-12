Il PGA Tour minaccia "azioni disciplinari" contro i giocatori in fuga, mentre Dustin Johnson è alla guida del controverso tour inaugurale in Arabia Saudita

In una dura replica al controverso nuovo tour di golf, il PGA Tour ha dichiarato mercoledì: "Come comunicato a tutti i nostri soci il 10 maggio, i membri del PGA TOUR non sono stati autorizzati a partecipare all'evento londinese della Saudi Golf League, in base al regolamento dei tornei del PGA TOUR.

"I membri che violano il regolamento del torneo sono soggetti a provvedimenti disciplinari".

Il due volte vincitore di un major, Dustin Johnson, sarà il protagonista dell'evento inaugurale della LIV Golf Invitational Series, che ospiterà il suo primo evento dal 9 all'11 giugno al Centurion Club di Londra.

Johnson, attualmente n. 13 del mondo, sarà il giocatore più quotato del torneo, al quale parteciperanno anche Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter, Martin Kaymer, Kevin Na, Louis Oosthuizen e Branden Grace.

A febbraio Johnson aveva dichiarato di essere "pienamente impegnato nel PGA Tour".

Il sei volte vincitore di un major, Phil Mickelson, un esplicito sostenitore del nuovo tour, non figura tra i partecipanti al Centurion Club.

Il 51enne ha dichiarato a febbraio che si sarebbe preso "un po' di tempo lontano" dal golf dopo essere stato criticato per i suoi commenti sul regime dell'Arabia Saudita e sul nuovo tour del Paese.

LEGGI: "Tutti abbiamo commesso degli errori", dice Greg Norman a proposito dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

Greg Norman, CEO e Commissioner della LIV Golf, ha dichiarato in un comunicato: "La free agency è finalmente arrivata nel golf". "Questa è un'opportunità per iniziare un movimento che cambierà il corso della storia portando una nuova e aperta competizione nello sport che tutti amiamo".

"Il desiderio dei giocatori di partecipare al LIV Golf dimostra che credono fermamente nel nostro modello e hanno fiducia in ciò che stiamo costruendo per il futuro".

Il mese scorso Norman è stato duramente criticato per aver minimizzato l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi prima del lancio del tour, affermando: "Tutti abbiamo commesso degli errori".

Un rapporto dell'intelligence statunitense ha indicato Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, come responsabile dell'approvazione dell'operazione che ha portato all'omicidio di Khashoggi nel 2018 - cosa che bin Salman nega.

Il torneo del Centurion Club avrà un montepremi totale di 20 milioni di sterline (25,2 milioni di dollari), con 3 milioni di sterline (3,8 milioni di dollari) per il golfista vincitore. Rimangono ancora sei posti liberi nel campo da 48 persone.

L'evento si svolge in concomitanza con il Canadian Open del PGA Tour, per il quale era prevista la partecipazione di Johnson.

In un comunicato pubblicato su Twitter, il Canadian Open, torneo che Johnson ha vinto nel 2018, si è detto "deluso" dalla decisione del due volte vincitore di un major di scegliere di partecipare all'evento sostenuto dai sauditi.

"Come campione del passato del RBC Canadian Open, gli appassionati di golf canadesi attendevano con ansia il ritorno di DJ quest'anno", ha dichiarato.

"La nostra attenzione continua ad essere rivolta ad ospitare il ritorno del RBC Canadian Open, ampiamente celebrato, e ad accogliere i migliori giocatori del mondo in Canada".

Il PGA Tour non ha concesso il permesso ai suoi giocatori di gareggiare altrove e, secondo quanto riferito, potrebbero essere puniti per la loro decisione.

"Dustin ha preso in considerazione l'opportunità di partecipare a questo torneo negli ultimi due anni", ha dichiarato David Winkle della Hambric Sports Management in un comunicato a nome di Johnson.

"Alla fine, ha deciso che era nell'interesse suo e della sua famiglia perseguire questo obiettivo. Dustin non ha mai avuto alcun problema con il PGA TOUR ed è grato per tutto ciò che gli ha dato, ma alla fine ha ritenuto che questo fosse troppo avvincente per rinunciarvi".

In un comunicato inviato alla CNN, Royal Bank of Canada ha dichiarato di aver rescisso gli accordi di sponsorizzazione con Johnson e Graeme McDowell, che ha firmato anche per la serie LIV Golf.

Nel frattempo, Rory McIlroy ha dichiarato che il PGA Tour non dovrebbe "far cadere il martello" su tutti i golfisti che hanno deciso di partecipare al prossimo evento.

"Penso che ci siano un paio di sorprese... il PGA Tour ha tutto il diritto di far rispettare le regole e i regolamenti che sono stati stabiliti", ha detto McIlroy, stella del PGA Tour, ai giornalisti prima del Memorial Tournament di mercoledì.

"Finirà per essere una discussione su quali siano queste norme e regolamenti.

"Non è una cosa che farei personalmente. Ma certamente capisco il motivo per cui alcuni ragazzi hanno deciso di farlo, ed è qualcosa che tutti noi terremo d'occhio e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane", ha aggiunto McIlroy.

"Ma di certo non credo che il campo sia qualcosa per cui saltare su e giù".

Jacob Lev della CNN ha contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com