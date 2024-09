Il personale militare ucraino esprime il suo sentimento: "La stanchezza della guerra ci ha colpito"

14:23 Zelensky: Russia Lancia Offensiva in Kursk

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha lanciato un'offensiva nel Kursk, regione di frontiera russa. Zelensky ha annunciato questo durante una conferenza stampa a Kyiv, aggiungendo che le azioni dell'esercito russo sono in linea con la strategia dell'Ucraina. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli. Il Ministero della Difesa russo conferma che le forze russe hanno ripreso dieci insediamenti nella regione di Kursk in soli due giorni.

13:55 Politico Iraniano Critica le Relazioni con la Russia

Ali Motahari, politico iraniano di spicco e ex vicepresidente del parlamento, ha criticato pubblicamente le relazioni dell'Iran con la Russia. In un post sulla piattaforma X, Motahari ha affrontato le recenti sanzioni e le tensioni diplomatiche. Le sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito sono una risposta all'asserita fornitura di missili balistici alla Russia. Il Ministero degli Esteri iraniano nega categoricamente queste affermazioni.

13:38 Città Ucraina Pokrovsk Parzialmente Senza Acqua e Gas

La città ucraina di Pokrovsk, situata nella regione di Donetsk, ora non ha accesso regolare all'acqua potabile e molti residenti sono senza gas per riscaldamento e cucina. L'impianto di trattamento delle acque della città è stato danneggiato nei conflitti in corso, costringendo la città a fare affidamento su oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura idrica. Il giorno precedente, gli attacchi russi hanno distrutto un centro di distribuzione del gas, lasciando 18.000 residenti di Pokrovsk senza accesso al gas.

13:07 Russia Probabilmente Esagera il Numero di Navi da Guerra

Un rapporto del portale di notizie russe indipendenti "Agentstvo" suggerisce che la Russia ha solo la metà del numero di navi da guerra che afferma. Il Ministero della Difesa russo sostiene che più di 400 navi da guerra partecipano all'esercitazione militare su larga scala "Ocean-2024". "Agentstvo" si basa sui dati online dei progetti come "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", che indicano 264 e 299 navi da guerra, rispettivamente. Circa 50 navi e sottomarini appartengono alla Flotta del Mar Nero, che non partecipa all'esercitazione. Questa affermazione di gonfiamento della forza militare non è nuova.

12:28 Aumento dello Spionaggio Russo Contro la Bundeswehr

Il rapporto annuale del Servizio di Controspionaggio Militare (MAD) della Germania rivela che i servizi di intelligence russi hanno aumentato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr. Mentre l'interesse russo per la strategia e la politica militare si è spostato dal livello strategico a quello tattico, i servizi russi orarioritizzano l'ottenimento di informazioni sull'aiuto militare tedesco all'Ucraina. Ciò include informazioni sulle rotte di trasporto delle armi e delle munizioni, i processi di dispiegamento e le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. I servizi di intelligence russi hanno anche preso di mira le capacità della Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza.

11:52 Munz: Nuove Minacce di Armi Atomiche su Berlino Non sono un Caso

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero concedere all'Ucraina il permesso di attaccare il territorio russo, spiega il corrispondente di NTV Rainer Munz. Questa mossa non sorprende dati i precedenti tentativi del Cremlino di bloccare tali decisioni con minacce. La recente escalation di minacce di targeting Berlino con armi atomiche è probabilmente una risposta a questa possibilità.

11:15 Rapporto: Decisione sui Missili a Lungo Raggio Non Entro Due Settimane

Una decisione sulla déployment dei missili a lungo raggio dell'Ucraina in Russia potrebbe richiedere del tempo, secondo il media statunitense Bloomberg. Una decisione anticipata prima della riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista per il 24 settembre, è considerata improbabile. Secondo il rapporto, il Presidente ucraino Zelensky dovrebbe ribadire la sua richiesta durante la riunione. Lo scorso mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Zelensky per gli attacchi sul territorio russo. Blinken discuterà di questo con il Presidente USA Biden questo venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà Biden lo stesso giorno.

10:31 Blinken Arriva in Polonia al Ritorno da Kyiv

Al suo ritorno da Kyiv, il Segretario di Stato USA Blinken si è fermato in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina. Lo scopo di questi incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda è discutere della possibile cooperazione con la Polonia, il principale punto di logistica per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa americana Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina Rapporta 64 Droni Russi e 5 Missili negli Attacchi Notturni

Le forze ucraine riferiscono che le forze russe hanno lanciato attacchi notturni all'Ucraina con 5 missili e 64 droni di origine iraniana. Il militare ucraino riferisce che 44 droni sono stati intercettati. L'autenticità di questi rapporti non può essere completamente verificata. La difesa aerea nella zona di Kyiv era anche attiva per abbattere i droni in arrivo.

09:11 Analista Russo Proposta per una Posizione Nucleare Rafforzata L'analista politico russo Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe trasmettere la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari come un chiaro messaggio. L'obiettivo principale della strategia nucleare della Russia dovrebbe essere quello di comunicare a tutti gli avversari esistenti e potenziali che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari, ha dichiarato Karaganov al quotidiano russo Kommersant. In determinate circostanze, la Russia potrebbe potenzialmente eseguire un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare un conflitto nucleare su vasta scala. Gli Stati Uniti si ingannerebbero se garantissero protezione nucleare ai loro alleati. In precedenza, Karaganov aveva sostenuto che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo come deterrente. Alcuni analisti occidentali credono che Karaganov serva uno scopo per il Cremlino nel far trapelare punti di vista che preoccupano l'Occidente, rendendo Putin sembrare più moderato per confronto.

08:46 Ucraina Si Aspetta l'Approvo USA per Attacchi a Lungo Raggio sulla Russia Si sta diffondendo l'ottimismo in Ucraina per il fatto che potrebbero presto ottenere il permesso di lanciare attacchi più in profondità nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato USA ha insistito sul fatto che mirano a fornire "tutto ciò di cui l'Ucraina ha bisogno". Sembra già ci sia un via libera nel Regno Unito:

08:04 Intelligence Ucraina Registra l'Abbattimento di un Caccia Russo Dopo i rapporti sulla scomparsa di un caccia russo Su-30SM dai radar, l'intelligence militare ucraina ora afferma che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce che il caccia da 50 milioni di dollari, stazionato nella penisola della Crimea, è stato abbattuto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 I Caduti Ucraini Salgono in un Massiccio Attacco a Konotop Il numero di feriti nell'attacco russo con droni all'infrastruttura energetica di Konotop durante la notte è salito a 14, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Tra i bersagli c'era un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status Protetto durante le Visite in Patria Il Bundestag tedesco terrà oggi il primo dibattito sul pacchetto di sicurezza del governo federale, che include misure come il divieto di coltelli e la revoca dello status protetto dei richiedenti asilo se tornano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, tra cui per i rifugiati ucraini.

06:04 Media di Stato Russi Accusano Bias Contro Trump nel Debate Vari commentatori della TV di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Hanno sostenuto che Trump era svantaggiato. È stata criticata anche la verifica dei fatti delle affermazioni di Trump. Molti credono che Trump abbia perso il dibattito. Se Trump vince le elezioni, ha promesso di porre fine immediately al conflitto ucraino.

04:50 Attacco Russo a Konotop Causa Danni Significativi all'Infrastruttura Energetica Diversi civili sono rimasti feriti nell'attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'acqua potabile è stata temporaneamente interrotta e sono stati causati danni significativi all'infrastruttura energetica, senza un chiaro cronoprogramma per il ripristino dell'energia nelle case. Ci sono stati diversi incendi nel centro della città e sia gli edifici scolastici che quelli residenziali sono stati danneggiati. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Lettonia Aumenta l'Aiuto Militare all'Ucraina La premier lettone Evika Siliņa ha dichiarato un pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, inclusi veicoli corazzati. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha annunciato questo dopo l'incontro con Siliņa. Entrambi i paesi stanno anche considerando di espandere la cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Regno Unito Richiama l'Imprenditore Iraniano per le Presunte Consegne di Razzi a Russia

In risposta alle presunte consegne di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha richiamato un imprenditore iraniano, come si legge in una dichiarazione. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato una seria escalation e avrebbe elicitato una risposta decisa," si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Londra. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto sanzioni supplementari all'Iran in risposta alle presunte consegne di razzi, sospendendo specificamente gli accordi bilaterali di trasporto aereo. Lunedì, l'Unione Europea ha fatto riferimento a "informazioni credibili" sulla consegna di razzi iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia Impiega Soldati Inexperti a Vovchansk

Secondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta schierando soldati con poca esperienza combattente sul fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze a Kharkiv, ha menzionato che le unità coinvolte nelle operazioni d'attacco a Vovchansk sono insufficientemente addestrate. Si ritiene che i rinforzi recentemente arrivati siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. L'origine di questi rinforzi rimane incerta, se siano ex prigionieri o soldati da altri paesi come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco nell'Ovest dell'Ucraina Nomina Ispettori di Lingua Russa

Il sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato la nomina di ispettori per monitorare l'uso crescente del russo. "Questo è un'iniziativa civica e chiunque può diventare un ispettore linguistico," ha detto il sindaco Ruslan Martsinkiv al canale televisivo NTA. Molti sfollati interni dall'Ucraina orientale parlano russo come lingua madre. Martsinkiv si aspetta almeno 100 tali ispettori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini per segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici. A causa della guerra, milioni di persone, per lo più dalle regioni russofone nell'est e nel sud, hanno migrato nell'ovest ucraino a parlata ucraina.

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha insistito per il ritorno della penisola di Crimea, annessa, all'Ucraina. Erdogan ha dichiarato, durante un messaggio video per una riunione della Crimea Platform, che la Turchia sostiene fortemente la sovranità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina. Ha inoltre sottolineato che la penisola di Crimea dovrebbe essere restituita all'Ucraina, come previsto dal diritto internazionale. La Crimea Platform, fondata nel 2021, mira ad attirare l'attenzione globale sulla situazione riguardante la penisola annessa.

Aggiornamento alle 21:05: Zelenskyy espone il piano militare USA Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato l'importanza del sostegno degli Stati Uniti per respingere l'invasione russa. In una conferenza stampa a Kyiv, Zelenskyy ha menzionato che il "piano di vittoria" dell'Ucraina dipende pesantemente dall'assistenza e dal sostegno degli Stati Uniti e degli altri alleati. I dettagli di questo piano saranno rivelati prima della seconda conferenza sulla pace dell'Ucraina prevista. Questa strategia mira a rafforzare significativamente l'Ucraina e a costringere la Russia a porre fine al conflitto. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti richiedono un piano definito da Zelenskyy per colpire la Russia prima di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. A Kyiv, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il Segretario degli Esteri britannico Lammy hanno apparentemente richiesto un piano completo per l'anno successivo a Zelenskyy per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

Alle 20:37, Blinken discute la posizione di Biden sull'uso delle armi Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando diligentemente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'utilizzo di armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per attaccare i bersagli all'interno della Russia. Blinken ha rivelato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste durante il loro incontro del venerdì. In una conferenza stampa congiunta con il Segretario degli Esteri britannico David Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kyiv, Blinken ha aggiunto: "Stiamo correndo contro il tempo per equipaggiare l'Ucraina con tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi efficacemente", esprimendo il sostegno all'Ucraina.

