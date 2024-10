Il personale militare subisce esplosioni devastanti in un incidente incredibile.

A Düsseldorf, durante un'esercitazione di preparazione ai disastri delle Forze Armate Tedesche, si è verificato un incidente inaspettato. Due soldati sono rimasti feriti a causa di un'esplosione e di un'esalazione di fuoco, che sono stati osservati da testimoni oculari. Un soldato è stato proiettato fuori da una "casa bruciata" simulata, atterrando in alcuni cespugli vicini. L'incidente si è verificato vicino ai giornalisti che erano stati invitati per assistere all'esercitazione.

Il Maggiore Sebastian Linke delle Forze Armate Tedesche ha confermato l'accaduto. I feriti sono stati prontamente soccorsi sul posto dai servizi di emergenza. Un soldato ha riportato ferite lievi, mentre l'altro è stato portato in ospedale per ulteriori cure. Entrambi hanno subito ustioni. Il maggiore ha spiegato che il fuoco è scoppiato quando l'esercitazione è stata accesa. La causa dell'incidente rimane attualmente sconosciuta. Le famiglie dei soldati sono state informate.

I soldati feriti hanno lasciato la scena dell'incendio e hanno urlato "Situazione reale, situazione reale" per sottolineare che non era parte dell'esercitazione. Intorno ai soldati c'erano attori che interpretavano i feriti, che gridavano anche aiuto come parte dell'esercitazione. La "casa bruciata" viene utilizzata come struttura di addestramento regolare per l'estinzione degli incendi, anche per il dipartimento dei vigili del fuoco di Düsseldorf.

Le Forze Armate Tedesche collaborano con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Düsseldorf nell'addestramento

Le Forze Armate Tedesche stanno eseguendo un'esercitazione di addestramento con oltre 300 partecipanti, che include un'esplosione e un incendio in un'area militare sicura, con vittime. Durante i preparativi utilizzando benzina e balle di paglia, si è verificato l'inaspettato ritorno di fiamma. L'esercitazione è continuata, ma a un ritmo più lento a causa di un ritardo di circa 40 minuti a causa dell'incidente.

Come parte dell'esercitazione su larga scala LoKi24 (Esercitazione interdisciplinare di protezione dai disastri locali 2024), vengono praticate diverse stazioni e scenari in collaborazione con organizzazioni civili come il dipartimento dei vigili del fuoco. L'esercitazione è prevista per concludersi sabato.

Le Forze Armate Tedesche hanno collaborato con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Düsseldorf per il loro addestramento

