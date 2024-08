- Il personale militare israeliano scopre sei persone tenute prigioniere da Hamas nella Striscia di Gaza.

L'esercito israeliano ha apparentemente scoperto i resti di sei ostaggi nella Striscia di Gaza. I corpi senza vita sono stati avvistati durante la notte di martedì nel centro urbano di Khan Yunis, situato nell'area costiera meridionale, secondo l'annuncio dell'esercito. Sono state notificate le famiglie dei sei uomini deceduti, tutti precedentemente dati per morti.

In precedenza, la comunità agricola di Avraham Munder ha segnalato il decesso di un residente di 79 anni. Insieme ai suoi resti, l'esercito ha restituito i corpi di Yagev Buchstab, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Chaim Perry.

Tra i corpi recentemente trovati c'è Alexander Dancyg, dichiarato morto lo scorso luglio. Un cittadino polacco-israeliano, Dancyg lavorava al sito del memoriale dell'Olocausto Yad Vashem a Gerusalemme. Ex prigionieri affermano che lo storico ha insegnato loro la storia mentre erano in cattività.

Si presume che circa 100 ostaggi siano ancora nella Striscia di Gaza.

In ambienti mediatici si vocifera che cinque degli uomini avevano tra 35 e 80 anni. Erano tutti vivi al momento del loro rapimento, secondo un ostaggio liberato. I sei uomini sarebbero stati tenuti in una galleria dopo il loro rapimento da parte di miliziani palestinesi l'ottobre scorso.

Si presume che Hamas stia attualmente trattenendo 109 ostaggi, molti dei quali potrebbero essere morti.

Inseguimento di una tregua a Gaza

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken si trova attualmente nel Medio Oriente, lavorando per organizzare una tregua nel conflitto di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Per la prima volta, c'è un barlume di speranza. Dopo aver annunciato l'accettazione di Israele dell'ultima proposta di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti, Blinken ha dichiarato durante una conferenza stampa di lunedì. Ora, tutto ciò che resta è che Hamas accetti i termini.

Blinken si è recato martedì nella comunità costiera di Al-Alamain in Egitto per ulteriori trattative. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel-Atti era apparentemente in programma per un incontro con Blinken, secondo il canale televisivo di proprietà statale Al-Kahira News.

In totale, estremisti palestinesi hanno rapito 253 individui da Israele e li hanno trasportati nella regione costiera l'ottobre scorso. Alcuni di loro sono stati rilasciati dopo uno scambio di prigionieri, mentre altri sono stati liberati dalle forze armate israeliane - a caro prezzo per la popolazione civile palestinese, che ha affrontato critiche internazionali a causa di queste operazioni militari.

