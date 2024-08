Il personale militare che si è rifugiato in Corea del Nord dovrebbe ammettere la colpevolezza di disertazione e aggressione fisica durante un processo in tribunale marziale.

Army Private Travis King ammetterà le sue azioni e si dichiarerà colpevole. È stato incriminato dall'Esercito secondo il Codice Unico di Giustizia Militare per quattordici reati, come annunciato dal suo avvocato, Frank Rosenblatt, lunedì. King ammetterà cinque accuse, tra cui la diserzione.

Oltre alla diserzione, King ammetterà anche la disobbedienza verso un ufficiale e l'aggressione nei confronti di un sottufficiale, secondo Rosenblatt.

Tuttavia, King intende dichiararsi non colpevole per altre accuse, come la detenzione di pornografia minorile, che Rosenblatt prevede l'Esercito lascerà cadere.

Il processo di King, dove si dichiarerà colpevole, spiegherà le sue azioni e riceverà la punizione, è fissato per il 20 settembre a Fort Bliss, Texas, come dichiarato da Rosenblatt.

"Travis apprezza il sostegno ricevuto dai suoi amici e dalla sua famiglia, e a coloro che non hanno pregiudicato il suo caso in base alle prime accuse", ha dichiarato Rosenblatt.

In precedenza, CNN ha riferito che il team legale di King stava trattando per un patteggiamento con i pubblici ministeri militari.

King affrontava quattordici accuse, tra cui otto conteggi totali secondo il Codice Unico di Giustizia Militare, tra cui la diserzione, la detenzione di pornografia minorile, l'aggressione nei confronti di un sottufficiale e la disobbedienza verso un superiore. Il suo caso è stato consegnato all'Ufficio del Consiglio Speciale per i Processi dell'Esercito a luglio, come confermato da un portavoce dell'ufficio, Michelle McCaskill, a CNN in precedenza.

McCaskill ha confermato che l'Ufficio del Consiglio Speciale per i Processi e il team di difesa di King avevano raggiunto un accordo di patteggiamento e che King sarebbe rimasto in detenzione preventiva.

"Se la dichiarazione di colpevolezza di Pvt. King viene accettata, il giudice condannerà King in conformità con i termini dell'accordo di patteggiamento", ha detto McCaskill. "Se il giudice non accetta la dichiarazione di colpevolezza, il giudice può stabilire che il caso venga processato in un processo militare contenzioso."

In precedenza, gli ufficiali militari hanno dichiarato che King, un esploratore di cavalleria, "intenzionalmente e senza autorizzazione" aveva attraversato il confine con la Corea del Nord a luglio 2023 - circa una settimana dopo il suo rilascio da una struttura di detenzione in Corea del Sud, dove era stato trattenuto dopo un incidente di ottobre 2022 in cui avrebbe spinto e punched una vittima in un club a Seoul.

Il giorno in cui entrò in Corea del Nord, fu scortato all'aeroporto dall'Esercito ma lasciò il punto di sicurezza invece di salire sull'aereo. Il giorno successivo, si unì a un tour della Zona di Sicurezza Congiunta nella zona demilitarizzata tra Nord e Sud Corea.

Un ufficiale statunitense ha precedentemente rivelato che King aveva attraversato la linea di demarcazione e aveva tentato inizialmente di entrare in una struttura sul lato nordcoreano, ma la porta era chiusa. Poi era corso verso il retro dell'edificio e fu portato via in un furgone.

In quel momento, la Corea del Nord dichiarò che King "aveva confessato di essere entrato illegalmente nel territorio nordcoreano a causa della sua rabbia per il trattamento inumano e la discriminazione razziale all'interno dell'Esercito degli Stati Uniti e la sua delusione per la società statunitense diseguale". CNN non ha potuto verificare se queste fossero effettivamente le parole di King.

In luce di questi eventi, sono sorte domande sulle implicazioni politiche del caso di King, in particolare riguardo alla disciplina militare e alle relazioni tra ufficiali e truppe. Nonostante la natura controversa delle accuse, l'accordo di patteggiamento garantisce una risoluzione più rapida del caso.

