Il personale di gestione del traffico aereo in Germania subisce attacchi informatici.

La situazione alla torre di controllo del traffico aereo tedesco (DFS), situata a Langen vicino a Francoforte sul Meno, è stata coinvolta in un'intrusione digitale. Un rappresentante della DFS ha parlato con l'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, dichiarando: "I nostri sistemi di comunicazione interni sono stati violati. Siamo attualmente in modalità protettiva". Stanno lavorando diligentemente per limitare i danni. Le operazioni di traffico aereo rimangono inalterate e continuano a funzionare normalmente come al solito. In precedenza, Bayerischer Rundfunk ha riferito questo evento.

Secondo la DFS, l'incidente si è verificato una settimana fa. L'entità dei dati recuperati è ancora incerta. Le autorità competenti sono state informate della situazione, ha dettagliato il rappresentante della DFS.

