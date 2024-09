- Il personale di Darmstadt sta vivendo un periodo di turbolenza.

Dopo la deludente sconfitta per 0:4 di Darmstadt 98 contro Elversberg e il solo punto conquistato nelle prime quattro partite di campionato, l'allenatore Torsten Lieberknecht ha preso una difficile decisione e ha rassegnato le dimissioni dalla squadra retrocessa in Bundesliga.

Il 51enne ha spiegato la sua decisione dicendo: "Ho sempre creduto che nessuno sia al di sopra del club, e questo include anche me. Spero che le mie dimissioni aiutino tutti a guardare avanti e unire le forze per le sfide future".

Il club ha accolto la richiesta di Lieberknecht dopo lunghe discussioni. Il direttore sportivo di Darmstadt, Paul Fernie, ha dichiarato: "Rispettiamo Torsten e siamo immensamente grati per i suoi contributi nel corso degli anni. Tuttavia, per il successo dell'SV 98, è essenziale avere un'energia e un impegno totali per la ripresa sportiva".

Lieberknecht, che è stato con gli Hessiani dal 1° luglio 2021, ha guidato la squadra in 112 partite ufficiali. Nonostante aver riportato la squadra in Bundesliga nel 2023, hanno ottenuto solo 17 punti nella stagione precedente, finendo ultimi e retrocedendo. La tendenza negativa è continuata anche nella nuova stagione, con la squadra al penultimo posto dopo la terza sconfitta.

Il presidente Rüdiger Fritsch ha espresso la sua delusione, dicendo: "Oggi non è un buon giorno per l'SV Darmstadt 98. Un individuo dedicato che ha contribuito tanto al club non è più il nostro allenatore".

Lieberknecht è stato profondamente deluso dalla loro prestazione contro Elversberg. Fernie ha elogiato l'allenatore, le cui responsabilità saranno temporaneamente affidate all'attuale squadra tecnica di Darius Scholtysik e Ovid Hajou. "Non è comune nel calcio professionistico avere un rapporto che consenta una comunicazione onesta e aperta in una situazione così difficile. Questo dimostra ancora una volta l'atteggiamento e il carattere di Torsten", ha detto Fernie.

Fritsch è ottimista per il futuro, credendo che "a lungo termine, non saranno ricordati i risultati recenti, ma le fantastiche vittorie che Torsten ha portato all'SV 98". Tuttavia, la gioia iniziale al Böllenfalltor non era più presente, e la pesante sconfitta per 0:4 contro Elversberg di sabato ha avuto un forte impatto su Lieberknecht.

Data la loro deludente prestazione, Lieberknecht ha sentito che era il momento di un cambiamento. "Nel calcio, solo l'allenatore è responsabile, e quello sono io - anche se oggi mi sento deluso dalla squadra", ha detto dopo la partita. Qualunque sia la situazione, Lieberknecht non ha esitato a prendersi la responsabilità e a dimettersi appena 24 ore dopo.

Il cambio di allenatore è arrivato dopo la difficile prestazione di Darmstadt 98 nel calcio, con la loro recente sconfitta contro Elversberg che si è rivelata un punto di svolta. La squadra aveva ottenuto solo un punto nelle prime quattro partite di campionato, suscitando preoccupazioni per il loro futuro in Bundesliga.

