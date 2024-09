- Il personale dell'università subisce ferite in un incidente di accoltellato nel campus.

Un'aggressione con un coltello si è verificata all'Università Tecnica di Norimberga, lasciando un dipendente ferito. Il responsabile è fuggito, come riferito dalla polizia. All'inizio, i tentativi di identificare il sospetto sconosciuto sono stati infruttuosi.

La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da taglio, ma è rimasta cosciente, secondo Robert Sandmann, portavoce della polizia. L'uomo ha affermato di essere stato aggredito mentre usciva da un bagno, ha menzionato Sandmann. In seguito è stato trovato un piccolo coltello da cucina vicino alla vittima, presumibilmente utilizzato nell'aggressione.

L'edificio dell'università è stato posto sotto sorveglianza dalla polizia mercoledì mattina per condurre una perquisizione. A causa della pausa tra i semestri, solo un piccolo numero di dipendenti è stato interessato, come sottolineato dal portavoce dell'università Matthias Wiedmann. Hanno ripreso il lavoro a metà giornata.

Gli investigatori stanno ora cercando testimoni per aiutare a identificare il sospetto. È descritto come un uomo alto, tra i 30 e i 40 anni, con barba, abbigliamento scuro e barba chiara, secondo un post sulla piattaforma X.

Il dipendente ferito stava lavorando in un laboratorio con due colleghi quella mattina, ha dichiarato Wiedmann. Hanno poi trovato la vittima. I dettagli degli eventi e il movente sono ancora sconosciuti. "Non sembra esserci stata alcuna disputa precedente, ma piuttosto un incontro casuale", ha detto Wiedmann. L'indagine è ancora nelle prime fasi, secondo la polizia.

L'incidente ha lasciato il personale dell'università sconvolto e scioccato. L'università sta considerando di implementare misure di sicurezza più severe in futuro, ha detto Wiedmann. L'edificio interessato, composto da aule e laboratori, è accessibile liberamente. "Dovremo rivedere la situazione a posteriori e considerare come prevenire simili incidenti in futuro", ha detto Wiedmann.

L'indagine sull'aggressione è gestita dalle autorità del tribunale, poiché il sospetto non è ancora stato identificato. Qualora il sospetto venga trovato, sarà processato per aggressione e lesioni personali sotto la giurisdizione del tribunale.

