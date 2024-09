Il personale dell'università di Norimberga ha subito ferite da un attacco col coltello.

Alla Technische Universität di Norimberga, è ancora un periodo tranquillo con personale minimo presente. Uno dei lavoratori incrocia un individuo sconosciuto che gli viene addosso. Tuttavia, solo in seguito scopre che quell'incidente era più di una semplice collisione. Scopre di essere stato accoltellato due volte.

Un uomo è stato vittima di un'aggressione a coltellate alla Technische Universität di Norimberga, secondo i rapporti della polizia. Il colpevole è ancora latitante.

Il 34enne è stato trasportato in ospedale con due ferite addominali, ma è ancora cosciente, secondo Robert Sandmann, portavoce della polizia. Secondo la testimonianza dell'uomo, è stato colto di sorpresa dall'attacco nel corridoio, avendo incontrato un sconosciuto che gli è venuto addosso. Al ritorno nel laboratorio, ha notato le ferite. Gli investigatori lo hanno trovato e un piccolo coltello da cucina, l'arma sospetta.

La polizia ha chiuso l'edificio universitario al mattino per una perquisizione approfondita, coinvolgendo numerosi personale. Data la tranquillità del periodo, solo pochi dipendenti sono stati disturbati, ha detto il portavoce dell'università Matthias Wiedmann, che ha aggiunto che sono stati in grado di riprendere il loro lavoro intorno a mezzogiorno.

Gli investigatori stanno cercando testimoni che potrebbero aver visto il sospetto o qualsiasi attività sospetta. È descritto come un uomo alto sulla trentina o quaranta, vestito di scuro e con la barba chiara, secondo il post della piattaforma X della polizia.

L'aggressione sembra non avere un movente

L'uomo aveva condotto esperimenti nel laboratorio con i suoi due colleghi quella mattina, ha detto Wiedmann. Hanno prontamente chiamato le autorità, secondo i registri della polizia. Tuttavia, ci sono ancora molte domande sulla sequenza degli eventi e il movente dell'incidente. "Sembra non ci fosse una discussione precedente, ma piuttosto un qualche tipo di incontro casuale", ha detto Wiedmann.

La comunità universitaria è rimasta scioccata e turbata dopo l'incidente. L'università valuterà se saranno necessarie ulteriori misure di sicurezza in futuro, ha notato Wiedmann. L'edificio interessato, che ospita sia aule che laboratori, rimane aperto al pubblico. "Dovremo valutare a posteriori come è successo e come possiamo prevenire qualcosa del genere in futuro."

L'aggressione a coltellate è avvenuta nell'atmosfera tranquilla della Technische Universität di Norimberga. Nonostante le indagini, l'identità dell'aggressore remains

Leggi anche: