- Il personale delle forze dell'ordine entra in una rissa e subisce aggressioni

A Kreuzberg, Berlino, due agenti di polizia in borghese si sono trovati coinvolti in una situazione di scontri in corso. Dopo l'intervento, sono diventati essi stessi oggetto di aggressioni. L'incidente è avvenuto di sabato sera, quando le autorità sono intervenute per una rissa fisica tra più di dieci persone nel parco Mendelssohn-Bartholdy, come dichiarato ufficialmente. Dopo aver ristabilito un po' di tranquillità, gli agenti hanno tentato di arrestare un uomo, ma questi ha reagito, portando all'uso di spray al peperoncino da parte della polizia. Di conseguenza, numerosi passanti hanno subito un momentaneo fastidio agli occhi. Successivamente, diversi altri uomini hanno aggredito gli agenti, ma l'arrivo di ulteriori forze dell'ordine ha permesso di placare la situazione. Il 23enne ubriaco è stato quindi sottoposto a un controllo per guida in stato di ebbrezza e portato via dalle autorità.

La rissa fisica nel parco Mendelssohn-Bartholdy di sabato sera è stata classificata come scena del crimine a causa dell'involvement

Leggi anche: