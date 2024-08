- Il personale delle compagnie aeree prolunga l'azione industriale contro i vettori di merci

L'associazione dei piloti, Vereinigung Cockpit (VC), sta estendendo lo sciopero presso la compagnia aerea di Lufthansa, Discover, per il terzo giorno consecutivo. Come annunciato a Francoforte il giovedì, i piloti che gestiscono i voli cargo per Lufthansa Cityline parteciperanno anche allo sciopero dalle 18:00 alle 24:00. Lo sciopero è un segno di solidarietà, ha dichiarato la VC.

Tre aerei cargo Airbus A321 sono interessati da questo sciopero. La VC ha dichiarato che ci sono rotazioni pianificate per un totale di otto voli durante la durata dello sciopero, ma non è chiaro se questi voli saranno cancellati poiché Lufthansa potrebbe utilizzare piloti di gestione come sostituti.

A Discover, lo sciopero in corso sta causando cancellazioni sporadiche nel terzo giorno. Secondo la compagnia aerea, un altro volo di lungo raggio e alcune connessioni europee hanno dovuto essere cancellati. Tuttavia, tre voli di corto raggio sono stati gestiti dalle compagnie aeree partner.

Critiche sullo sciopero

I sindacati UFO e VC, presenti all'interno del gruppo Lufthansa, stanno strategicamente utilizzando questo sciopero di quattro giorni per chiedere i loro propri accordi collettivi. Questo segue un accordo stretto tra la direzione e il sindacato rivale Verdi. UFO e VC sostengono che Verdi rappresenta solo una parte limitata dei piloti e degli assistenti di volo all'interno dell'azienda. Fondata nel 2021, Discover Airlines opera 27 aeromobili, servendo destinazioni turistiche in Europa e oltre, con circa 1.900 dipendenti.

