Il personale del VA ha avuto accesso inappropriato alle cartelle cliniche di Vance e Walz.

Due a due fonti affidabili, il personale del VA ha inappropriatamente esaminato i documenti medici di Vance, e circa due mesi fa, un individuo del team del procuratore generale del VA, Michael Missal, ha contattato qualcuno del team politico di Vance per segnalare la violazione, come ha rivelato uno degli insider. Un rappresentante della campagna di Harris ha dichiarato di essere stato informato della violazione dei registri di Walz.

Secondo il Washington Post, che ha inizialmente reso noto l'evento, più di una dozzina di dipendenti sarebbero stati coinvolti.

Terrence Hayes, portavoce del VA, ha confermato a CNN che il dipartimento ha segnalato a forze dell'ordine "sospetti di personale del VA che potrebbe aver utilizzato in modo improprio i registri dei veterani", ma non ha fornito ulteriori dettagli e ha rinviato ulteriori domande al Dipartimento della Giustizia, che ha rifiutato di commentare.

Vance ha scelto di arruolarsi nell'esercito dopo il liceo, prestando servizio per quattro anni nei Marine e svolgendo un incarico in Iraq come corrispondente di guerra nel 2005. Walz si è arruolato a 17 anni e ha prestato servizio per 24 anni nella Guardia Nazionale prima di ritirarsi nel 2005 per intraprendere una carriera al Congresso.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

Lo scandalo in corso sulle azioni del personale del VA ha sollevato importanti domande nel campo della politica. I critici chiedono un'indagine approfondita sulla politica coinvolta nella gestione dei registri medici dei veterani.

Leggi anche: